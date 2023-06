Potsdams CDU-Kandidaten zur Landtagswahl Saskia Ludwig will es im Norden noch einmal wissen

Als erste Partei hat sich die Potsdamer CDU öffentlich festgelegt, wer für sie zur Landtagswahl am 22. September 2024 in der Landeshauptstadt um die Direktmandate kämpfen soll. Das gab die Union nach einer Vorstandssitzung am Donnerstagabend auf Facebook bekannt. Nun müssen die Mitglieder bei Nominierungsveranstaltungen im Juli noch zustimmen. Das gilt nach PNN-Informationen aber als sicher.

Demnach tritt die 55 Jahre alte Landtagsabgeordnete Saskia Ludwig erneut im Potsdamer Norden im Wahlkreis 19 an, den sie 2019 an den sechs Jahre jüngeren SPD-Mann Uwe Adler verloren hatte. Er hatte sich mit mehr als fünf Prozentpunkten Abstand durchgesetzt. Ludwig hatte in den vergangenen Monaten mehrfach Kontroversen befeuert, etwa mit kritischen Positionen zu Klimaschutz-Vorschlägen oder zur Aufnahme von Flüchtlingen im Ortsteil Golm.

Politische Gegner wie der Potsdamer Linken-Fraktionschef Stefan Wollenberg hatten ihr deswegen auch eine Nähe zum Rechtsextremismus unterstellt – wogegen sie laut Wollenberg per Unterlassungsverfügung vorging, allerdings ohne Erfolg. Im Landtag ist sie Sprecherin für Wirtschaft, Energie und Industriepolitik.

Zu dem Wahlkreis 19 gehören der Potsdamer Norden und die Stadt Werder (Havel), die Gemeinde Schwielowsee ist im Zuge eines in diesem Jahr auf Landesebene beschlossenen Neuzuschnitts nichts mehr enthalten.

Tanja Mutschischk war schon 2019 für die CDU zur Kommunalwahl angetreten. © Promo

Im Innenstadt-Wahlkreis 21 setzt die CDU auf ein neues Gesicht: Die Babelsberger CDU-Ortsvereinschefin Tanja Mutschischk. 2019 hatte es dort der CDU-Kommunalpolitiker Clemens Viehrig versucht – und war mit knapp 13 Prozent hinter den Linken, der SPD und der siegreichen Grünen-Kandidatin Marie Schäffer gelandet. Mutschischk ist Unternehmerin im Bereich Baumpflege und Objektbegrünung und war für die Union schon 2019 Kommunalwahlspitzenkandidatin.

Weiterhin tritt die CDU im Potsdamer Süden mit ihrem neuen Kreischef und langjährigen Landtagsabgeordneten Steeven Bretz an. Dieser hatte in dem Wahlkreis 22 im Jahr 2019 knapp zehn Prozent geholt, war damit hinter den Grünen, der AfD, der Linken und dem siegreichen SPD-Bewerber Daniel Keller gelandet. Im Landtag ist er Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion.

Potsdams CDU-Kreischef und Landtagsabgeordneter Steeven Bretz. © Andreas Klaer

Diesmal allerdings steht die Brandenburger CDU in Umfragen zur Landtagswahl deutlich besser da als noch 2019. Zuletzt landete sie auf Platz drei hinter SPD und AfD. Beide Parteien liegen bei der Sonntagsfrage bei 24 Prozent, wie vor einer Woche eine von den Linken beauftragte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IFM ergab. Die CDU könnte demnach auf 17 Prozent hoffen.