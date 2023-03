Potsdams SPD wechselt Fraktionsspitze aus Jetzt führt ein Schubert-Kritiker die Genossen

Rund ein Jahr vor der Kommunalwahl hat die Potsdamer SPD die Spitze ihrer Stadtfraktion ausgetauscht. Nach einer internen Wahl am Montagabend wird diese nun nicht mehr von den Stadtverordneten Hagen Wegewitz und Sarah Zalfen geführt, sondern von ihren beiden bisherigen Stellvertretern, Pete Heuer und Babette Reimers. Das bestätigten Fraktionskreise am Montagabend den PNN. Damit endet eine seit etwa zwei Wochen währende Hängepartie um den Vorsitz.

Der Hauptgrund für die so quasi erfolgte Abwahl der bisherigen Führung ist nach PNN-Informationen wachsende Unzufriedenheit über einen zu unkritischen Kurs gegenüber Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Ein Beispiel: Mit dessen Politik eines behutsamen Wachstums seien bestimmte Baugebiete in der Pirschheide oder an der Heinrich-Mann-Allee nicht oder zu spät mit Wohnungen entwickelt worden – mit dem Ergebnis, dass nun ein kommunales Sonderbauprogramm aus dem Boden gestampft werden müsse, das in den betroffenen Vierteln für großen Unmut sorge.

Babette Reimers © Karoline Wolf

Außerdem sollen ihre Gegner der bisherigen Vorsitzenden Zalfen, die als Referentin im Wissenschaftsministerium arbeitet, zu große Nähe zu der dortigen Ministerin Manja Schüle (SPD) vorgehalten haben. Dies habe angeblich die Arbeit in der Fraktion zunehmend erschwert. Aus anderen SPD-Kreisen heißt es dagegen, der Wechsel an der Spitze sei eine männlich geprägte Revolte gegen zu viel Parität in Partei und Fraktion - befeuert durch Machtkämpfe vor der Kommunalwahl.

Offiziell hieß es in einer Mitteilung der Fraktion vom Abend, Zalfen und Wegewitz seien nicht wieder als Fraktionsvorsitzende angetreten, man danke ihnen für die geleistete Arbeit.

Die bisherige Fraktionschefin Sarah Zalfen. © Ottmar Winter

Vor allem die Personalie Heuer ist bemerkenswert. Der 55-Jährige hatte die Fraktion bis 2019 schon einige Jahre geführt und gilt seit Jahren als Kritiker des Kurses seines Parteifreunds Schubert. Dieser hat derzeit mit zahlreichen schwierigen politischen Baustellen zu kämpfen - sei es die holprige Nachfolgesuche für Bildungsdezernentin Noosha Aubel (parteilos), den angesichts klammer Kassen geplanten Sparkurs oder die vor dem Scheitern stehende Kompromisssuche zur Garnisonkirche.

Hagen Wegewitz, der bisherige Co-Vorsitzender der SPD-Fraktion. © Ottmar Winter

Die SPD wolle mit der neuen Führung wieder klarer erkennbar werden und vor den anstehenden Wahlen den Schaden für die Partei reduzieren helfen, hieß es aus Fraktionskreisen schon vor der Neuwahl. Offiziell teilte die Fraktion mit, man wolle als „stabiler Anker“ in der rot-grün-roten Rathauskooperation wirken. In Richtung Schubert hieß es: „Gleichzeitig gilt es den Oberbürgermeister zu stützen.“

Heuer selbst erklärte: „Die Funktion des SPD-Fraktionsvorsitzenden ist mir nicht ganz neu. Ich möchte mit einer breit aufgestellten Fraktion und vielen sichtbaren Stadtverordneten an die Arbeit der Vergangenheit anknüpfen und meine Erfahrungen weitergeben.“ Reimers wiederum erklärte: „Ich stelle mich dieser Aufgabe. Die sozialdemokratische Handschrift beim Schreiben der Stadtgeschichte lässt sich bereits heute vielerorts ablesen. Unsere Anstrengungen sind auf das Wohl der Menschen in einer sozial gerechten und starken Zivilgesellschaft gerichtet.“

Pete Heuer ist derzeit auch Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung. Ob er das weiter bleibt, war am Montagabend zunächst offen. Auch wie nun Zalfen und Wegewitz mit der Situation umgehen wollen, blieb zunächst unklar. Unbestätigten Aussagen zufolge sollen beiden in der Stadtverordnetenversammlung bleiben.

