Resolution des Ortsbeirats gegen Gewalt Hakenkreuze und Vandalismus in Groß Glienicke

Ortsvorsteher Winfried Sträter (Groß Glienicker Forum) beklagt eine Zunahme von Vandalismus in Groß Glienicke. In der Nacht zu Mittwoch (5. Juni) seien die Schaukästen von SPD und CDU eingeschlagen worden. Ein Schaukasten der Linken sei zuvor schon zweimal zerstört worden. Zudem gebe es zunehmend Farbschmierereien an Schildern und Gebäuden.

Weiterhin beklagt der Ortsvorsteher, der zur Kommunalwahl nicht wieder antritt, Vandalismus an Wahlplakaten. „Während des Wahlkampfs sind so viele Plakate zerstört oder beschädigt worden wie nie zuvor“, sagte Sträter und berichtet von einem Hakenkreuz auf einem CDU-Plakat, von umgeworfenen Stellwänden, abgerissenen Kandidaten-Porträts und zerfetzten Plakaten an vielen Laternen.

Der Ortsbeirat habe in seiner letzten Sitzung am 28. Mai mit fünf Stimmen, bei einer Enthaltung eine Resolution verabschiedet. Darin wird die „Vergiftung des politisch-gesellschaftlichen Klimas durch Gewalt in jeder Form“ verurteilt. Alle Bürgerinnen und Bürger werden aufgerufen, am 9. Juni zur Wahl zu gehen und sich für eine demokratische Partei zu entscheiden: „Setzen Sie ein Zeichen der Ablehnung von Gewalt im politischen Wettstreit!“

Sträter sagte außerdem: „Nach den neuerlichen Vorfällen ist auf jeden Fall eine erhöhte Polizeipräsenz im Ort und eine erhöhte Wachsamkeit der lokalen Sicherheitspartnerschaft geboten.“