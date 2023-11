Schreck für Anwohner Polizei übt an Potsdamer Gymnasium

Schreck für Anwohner und Passanten am Donnerstag in der Potsdamer Innenstadt: Ein Großeinsatz der Polizei am Einstein-Gymnasium beunruhigte Potsdamer, die auch in sozialen Netzwerken ihre Sorgen teilten. Doch Polizeisprecher Daniel Keip von der für Potsdam verantwortlichen Polizeidirektion West konnte Entwarnung geben. Kein ernsthafter Einsatz war der Grund für das Polizeiaufkommen an der Innenstadt-Schule, sondern eine realitätsnahe Übung für Einsätze in Schulgebäuden, so Keip.

Demnach führt „die Bereitschaftspolizei im Rahmen der Aus- und Fortbildung Übungen an Potsdamer Schulen durch“, schilderte der Polizeisprecher die Hintergründe des Einsatzes. Nach PNN-Informationen nutzt die Brandenburger Bereitschaftspolizei verschiedene Potsdamer Schulen während der Herbstferien noch bis zum heutigen Freitag als Übungsobjekte. Am Mittwoch gab es laut einem PNN-Leser eine Einsatzübung im Oberstufenzentrums 2 in der Waldstadt II.

Es geht darum, ein möglichst ungestörtes Training sicherzustellen. Daniel Keip, Polizeisprecher

Welche konkreten Einsatzarten in den Schulen trainiert werden, teilte Keip nicht mit. Bei den Übungen handele es sich um planmäßige Fortbildungen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, erklärte der Polizeisprecher auf PNN-Nachfrage. Immerhin erklärte Keip, dass man die Gebäude in den Ferien in Abstimmung mit der Landeshauptstadt genutzt habe, um in realistischen Szenarien Einsatzanlässe zu simulieren und das polizeiliche Vorgehen zu trainieren. „Bei den ausgewählten Objekten handelt es sich um verschiedene Schulgebäude in der Landeshauptstadt, ohne dass an diesen konkret mit Einsätzen zu rechnen ist oder dafür Anhaltspunkte bestehen“, machte Daniel Keip deutlich.

Eine Gefahr für die Schulen oder Unbeteiligte bestehe nicht, so der Polizeisprecher. Man habe sich aber dazu entschieden, die Übungen im Vorfeld nicht zu kommunizieren, „um ein möglichst ungestörtes Training sicherzustellen und möglichst realistische Einsatzsituationen nachbilden zu können“, so Keip.

Erst im Februar gab es den Ernstfall am Oberstufenzentrum

Dass es ernste Gründe für solche Trainings geben kann, mussten mehr als 1000 Potsdamer Schüler am 27. Februar dieses Jahres erfahren. Da erschütterte ein Amokalarm die frühere Garde-Ulanen-Kaserne, in der heute das Oberstufenzentrum Technik und das im Aufbau befindliche Dalton-Gymnasium sitzen. Mehr als 100 Polizeikräfte inklusive Spezialeinsatzkommando, Feuerwehr, Rotes Kreuz und andere Kräfte waren anschließend vor Ort. Beide Schulen im Gebäude wurden geräumt. Erst nach drei Stunden gab die Polizei Entwarnung. Im Mai und Juni 2022 hatte es Fehlalarme der Amokwarnanlage in der Da-Vinci-Schule im Bornstedter Feld gegeben.