Schulplatzkrise in Potsdam Sozial.Linke-Fraktion fordert weitere Gesamtschule

Nicht nur Gymnasien, sondern mindestens auch eine Gesamtschule: Die Sozial.Linke-Fraktion in der rot-grün-roten Rathauskooperation will die Pläne von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) zur Lösung der Schulplatzkrise ändern. Neben der Vorgründung von zwei Gymnasien 2024 und 2025 fordert die Vorsitzende des Bildungsausschusses der Stadtverordneten, Tina Lange (Linke), dass die geplante Gesamtschule Waldstadt früher als geplant eröffnet. Dutzende Gesamtschulplätze fehlen in Potsdam, begründete Lange die Forderung am Montag in einer Mitteilung.

Die Vorgründung könnte ihrer Ansicht nach in dem Bürogebäude vollzogen werden, in dem eigentlich nächsten Sommer das neue Gymnasium eröffnen soll - den Bau im Brunnenviertel will die Stadt für zehn Jahre anmieten.

Aus Langes Sicht wäre ein wichtiger Vorteil ihres Vorschlags, dass die Fontane-Oberschule in der neuen Waldstadt-Gesamtschule aufgehen könnte. Schubert möchte die Fontane-Schule in rund vier Jahren schließen, um das Haus als Gymnasium zu nutzen – was dort wie berichtet für Unmut sorgt. Lange sagte, mit der Vorgründung der Gesamtschule würde sich für die Fontane-Schule eine Perspektive ergeben und die Schule nicht ersatzlos einem Gymnasium geopfert.

Dieses Gymnasium würde dann aber erst später öffnen können, obwohl die Plätze laut Schulamt dringend benötigt werden. Lange hingegen erklärte: „Mit den derzeitigen Plänen der ausschließlichen Schaffung weiterer Gymnasialplätze laufen wir sehenden Auges schon im kommenden Schuljahr in eine Katastrophe bei ebenso übernachgefragten Gesamtschulen.“

Wie berichtet will Schubert zur Gründung zweier Gymnasien 2024 und 2025 zwei Gebäude im Norden und Süden der Stadt anmieten. Einen Teil dieser Pläne von Schubert – nämlich zur Waldstadt – sollen die Stadtverordneten schon kommende Woche beschließen. Allerdings gibt es noch keine Vorlage dafür, auch die Kosten sind noch unklar.