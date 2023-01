Sicher ist sicher Alles im grünen Bereich

Sitze in der S 7 und lese Spiegelonline. Klicke einen Beitrag an zur Sicherheitslage für Reisende. Der Check 2023: Wo ist es am sichersten, wo lauert Gefahr? Kurz vor dem Funkloch zwischen Griebnitzsee und Wannsee ist die Weltkarte geladen. Der winzige Flecken Deutschland leuchtet grün - aber nur Hellgrün. Ich bin entsetzt. Das bedeutet Rang zwei! Punkteabzug für Deutschland als Reiseland! Bestimmt wegen der Klappsitze im neuen Regionalexpress, wo die Handys verschwinden in der Black Box unterm Sitz. Meins ist noch da, dafür ist das Netz plötzlich weg.

Aber wenn ich nach Berlin reise, bin ich auf alles vorbereitet. Von der Zugverbindung plus Ersatzzugverbindung habe ich Screenshots gemacht. Ich habe Getränkeflasche, Hustenbonbons und Taschentücher dabei. Mit mir kann man auswandern. Ich trage robustes Schuhwerk, damit ich notfalls von überall im Tarifbereich C nach Hause laufen kann. Es gibt Leute, die machen sich fein, wenn sie nach Berlin fahren, ich trage Multifunktionsjacke. Man weiß ja nie! Sicherheitslage hellgrün: Liegt das an den Astabbrüchen in Park Sanssouci? An Waldbränden? Baustellen? Am Cyberangriff? An Lützerath? Ist zu befürchten, dass demnächst der Staudenhof belagert wird? (Gibt es da eigentlich einen Keller?)

Aber die Leute, die am Sonntag am Staudenhof entlangströmen, wollen ins Barberini. Erstmal kommen sie vorbei an lauter Müll, der neben dem Wohnblock im Dreck liegt. Das passt nicht recht zum schönsten Museum der Stadt. Da kommt man am Sonntag nur mit Anstehen rein, der Countdown der Surrealismusausstellung läuft. Auch drinnen Gedränge, immerhin sind alle Besucher taschen- und jackenbefreit, Sicherheit first, hier schmeißt niemand mehr Brei.

Und ich lerne: Die Surrealisten hatten es mit der Magie. Teufel, Tiere, Alchemie und Planeten. Das Irrationale hat gewonnen. Auf der Heimfahrt komme ich sicher voran, nichts Irrationales oder Verdächtiges, das meine Sicherheit bedroht. Das mit der hellgrünen Lage in Deutschland muss ein Versehen sein. Ich checke das zu Hause noch mal am PC. Tatsächlich leuchtet dort alles herrlich dunkelgrün. Es geht uns gut!

Steffi Pyanoe © Sebastian Gabsch/PNN / Tagesspiegel

