Sie entdeckte Schwachstellen von Mobilgeräten IT-Sicherheitsforscherin Jiska Classen neu am HPI in Potsdam

Mit ihrer Arbeit deckte sie Schwachstellen in Milliarden von Mobilgeräten auf, nun verstärkt die IT-Sicherheitsforscherin Jiska Classen das Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam. Seit Anfang Juli leitet die Wissenschaftlerin dort eine eigene Forschungsgruppe mit dem Schwerpunkt „Cybersecurity - Mobile & Wireless“, wie das HPI mitteilte.

Classen forscht im Themenbereich zu drahtlosen Kommunikationstechnologien und deren Sicherheit, insbesondere im Bereich von Bluetooth-Technologien und zu Geräten im Internet der Dinge (Internet of Things, IoT). Sie war zuvor an der Technischen Universität Darmstadt tätig, wo sie Teil des internationalen Forschungsteams SEEMOO (Secure Mobile Networking Lab) war. Das HPI beschreibt die Tätigkeit von Classen als „wichtige Grundlagenforschung, um IT-Sicherheitsrisiken zu minimieren – beispielsweise bei mobilen Endgeräten“.

Bei der Suche nach Schwachstellen, um durch mehr Transparenz die Verwundbarkeit durch Angriffe besser einschätzen zu können, setzt Classen auf Reverse Engineering, die Nachkonstruktion und Rückwärtsanalyse bereits existierender Systeme, so das HPI. Classen deckte unter anderem eine Lücke in Chips des Herstellers Broadcom auf, die populäre Smartphones und Endgeräte betraf und analysierte Sicherheitslücken in Fitnesstrackern von Fitbit.

„Ich freue mich sehr auf die Forschungsarbeit am HPI und auf den Austausch mit den Studierenden“, so Classen. Neben der Fortführung ihrer praxisrelevanten Forschung werde sie Veranstaltungen anbieten, in denen Studierende Grundlagen über die Sicherheit mobiler und drahtloser Systeme lernen – und dieses Wissen direkt anwenden können. (mak)