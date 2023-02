Straße in Potsdam blockiert „Letzte Generation“ demonstriert auf der Langen Brücke

Aktivisten der Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ haben am Montag erstmals eine Straße in Potsdam blockiert. Einige Teilnehmer der Aktion klebten sich auf der Langen Brücke mit Sekundenkleber an der Fahrbahn fest. Das teilte die Gruppe mit. Die Aktivisten fordern demnach von der Bundesregierung die Einberufung eines Gesellschaftsrates als Notfallsitzung der Bevölkerung. Dieser solle angemessene Schutzmaßnahmen gegen den Klimakollaps auf den Weg bringen.

„Mein Studium führt mir jeden Tag die tödlichen Folgen der Klimakatastrophe vor Augen“, wird die 23-jährige Potsdamer Studentin Vera Sons zitiert. Die Fakten seien klar. „Unser selbsternannter Klimakanzler Olaf Scholz muss endlich auf die Expertise der Wissenschaftler:innen hören, die hier direkt vor seiner Haustür immer erschreckendere Erkenntnisse über die Katastrophe sammeln, auf die wir zurasen.“

Der Wahlkreis von Olaf Scholz (SPD) umfasst auch Potsdam. Zudem lebt er in Brandenburgs Landeshauptstadt.

Am Montag fanden auch in anderen deutschen Städten Störaktionen statt, unter anderem in Köln. Für Dienstag lädt die „Letzte Generation“ zu einer Krisensitzung ins Freiland-Jugendzentrum an der Friedrich-Engels-Straße 22 in Potsdam ein.

Zur Startseite