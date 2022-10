Studierende sorgen sich wegen Energiekrise Niemand soll im Hörsaal bibbern müssen

Nach mehr als zweieinhalb Jahren Corona-Krise, Abstandsregeln und Lernen auf Distanz kehrt wieder ein Stück weit Normalität in den Universitätsbetrieb in Potsdam ein: Zum ersten Mal seit 2019 hat die Universität Potsdam ihre neuen Studierenden im prächtigen Nikolaisaal begrüßen können. Rund 500 Studierende haben sich das abwechslungsreiche Abendprogramm angesehen. Dafür waren nun die aktuellen Krisen ein Thema in den Redebeiträgen auf der Bühne und den Gesprächen mit jungen Studierenden.

Bunte Begrüßung mit Sport und Musik

Universitätspräsident Oliver Günther oder Pascal Kienast von der Allgemeinen Studierendenvertretung (Asta) etwa sprachen über die steigenden Lebenshaltungskosten und die unsicheren Zukunftsaussichten in Zeiten von Krieg und Klimakrise. Die Cottbusser Bundestagsabgeordnete Maja Wallstein (SPD), Alumni der Uni Potsdam, ermutigte die Studierenden, die Uni als Freiraum zu nutzen und eigene Wege zu gehen, Leistungsdruck und Regelstudienzeit zum Trotz: „Der Druck kommt einem manchmal gigantisch vor. Manchmal hilft es, sich Zeit zu nehmen und durchzuatmen“, sagte sie.

Trotzdem, der Großteil des Abends war von einem liebevoll gestalteten und aufmunternden Programm geprägt: Der Hochschulsport animierte die Gäste zu einem kurzen sportlichen Zwischenspiel im Sehen - motivierende Unterstützung kam dabei von einem als Dinosaurier verkleideten Studenten. Für Musik sorgte das Uni-Blasorchester „Die Instrumentalisten“.

Wohnsituation für Studierende in Potsdam schwierig

Fine Fink und Natalie Hartig waren positiv überrascht vom bunten Begrüßungsprogramm. Sie sind zwar keine Erstsemester, aber trotzdem neu in der Landeshauptstadt: Sie wollen hier ihren Master in Psychologie machen. Fink will Psychotherapeutin werden, und Potsdam habe hierfür einen spannenden Schwerpunkt, erzählt die junge Frau. Wirklich angekommen in Potsdam ist sie aber noch nicht: „Im Moment wohne ich noch bei Freunden in Berlin und pendele“, sagt sie. Was die Wohnsituation angeht, da sind sich die beiden Studentinnen einig, stehe Potsdam Berlin leider in kaum etwas nach: „Wenn man kein dickes Fell hat, kann das schon ein großer Stressfaktor sein“, sagt Fink.

Studierende in Sorge wegen Energiekrise

Mit ihren Sorgen sind sie nicht allein: „Studierende kämpfen bereits jetzt um ihre Existenz. Von Woche zu Woche steigen die Preise. Die Mietnebenkosten steigen in unermessliche Höhen“, teilte die Brandenburgische Studierendenvertretung in dieser Woche mit. Die von der Bundesregierung beschlossene einmalige Auszahlung von 200 Euro sei zwar ein Schritt in die richtige Richtung., letztlich aber nur „ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein“.

Konkret fordert die Studierendenvertretung, die Räumlichkeiten der Universität auch im Winter offen zu halten, keine Lehrveranstaltungen ins Digitale zu verlegen und die Höchstmietzeit in den Wohnheimen für ein Jahr auszusetzen. Im Moment beträgt diese acht Semester, also ein Jahr länger als die Regelstudienzeit. Auch sollen die Mensa-Preise nicht angehoben werden, so eine Forderung der Studierendenvertretung.

Miete bleibt gleich, Mensa könnte teurer werden

Für Wohnheime und Mensen ist das Studentenwerk zuständig. „Die Mietpreise bleiben im Wintersemester stabil“, teilte eine Sprecherin mit. Es gibt auch keine gesonderte Nebenkostenabrechnung, sondern eine Pauschalmiete. Doch das Glück, zu solchen günstigen Konditionen wohnen zu können, haben nicht alle Studierenden: „Auch in diesem Semester war die Nachfrage deutlich größer, als wir Plätze anbieten konnten“, so die Sprecherin. Im Moment stünden noch 1146 Studierende auf der Warteliste für einen Wohnheimplatz. Und Alternativen auf dem freien Wohnungsmarkt zu finden, gestalte sich für die Studierenden immer schwieriger.

Lara Griebler und Helen Dorausch freuen sich auf ihr Physik-Studium in der Uni Potsdam. © Dominik Lenze

Was die Preise für Essen in den Mensen angeht, kann das Studentenwerk nichts versprechen: „Wenn die Preise weiter steigen, können die Mensapreise – ohne zusätzliche Unterstützung – nicht stabil bleiben“, so die Sprecherin. Das Mensa-Essen für Studierende werde bereits jetzt vom Land Brandenburg mitfinanziert.

Breites Studienangebot an der Uni Potsdam Etwa 2500 junge Menschen beginnen diese Woche in Potsdam ihr erstes Hochschulsemester, sind zum ersten Mal an einer deutschen Universität eingeschrieben. Die Zahl kann aber bis Mitte November noch ansteigen, da bis Ende Oktober noch Immatrikulationsunterlagen eingereicht werden können. An der Universität Potsdam studieren insgesamt rund 21.700 Menschen. Die Universität bietet insgesamt über 160 Bachelor- und Master-Studiengänge an. Besonders beliebt bei Studierenden sind in diesem Semester Psychologie, Medienwissenschaften, Jura und BWL, wie die Pressestelle der Universität auf PNN-Anfrage mitteilt. Auch der noch junge Studiengang Kognitionswissenschafft sei sehr gefragt. Einige der Studiengänge haben bundesweit Seltenheitswert: Der Masterstudiengang „War and Conflict Studies“ zum Beispiel untersucht wissenschaftlich bewaffnete Konflikte. Im Bachelor ist es außerdem möglich, Öffentliches Recht als Nebenfach zu studieren - vergleichbare Angebote finden sich selten an deutschen Universitäten, meist bleiben Juristen eher unter sich.. Die Uni Potsdam ist außerdem überregional für ihren Schwerpunkt Astrophysik bekannt.

Beim Thema Wohnen machen sich zumindest die angehenden Physik-Studentinnen Lara Griebler und Helen Dorausch keine Sorgen: „Ich habe einen Platz in den Studi-Wohnheimen bekommen“, sagt Lara glücklich. Die seien zwar etwas teurer als in den Semestern zuvor, aber immer noch preiswert, findet sie. „Ich mache mir eher Sorgen, dass die Uni selber irgendwann nicht mehr geheizt wird und wir dann frierend im Hörsaal sitzen“, sagt die 20-Jährige.

Das müsse man vorerst nicht befürchten, sagt Uni-Sprecher Matthias Zimmermann auf PNN-Anfrage. „Die Universität wird wie alle Landeseinrichtungen in Brandenburg auf 19 Grad geheizt.“ Das sei zwar etwas weniger als in den Vorjahren: „Aber niemand muss hier bibbern“, sagt er. Auch hinsichtlich der Corona-Situation will man sich bemühen, möglichst viel Normalität zu ermöglichen: „Wir wollen so lange, wie es vertretbar ist, Präsenzveranstaltungen anbieten“, sagt Zimmermann. Man arbeite auch daran, sich auf herausfordernde Szenarien vorzubereiten.

