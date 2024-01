Sturmschäden in Potsdam Garagendach weggeflogen, Bäume umgestürzt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Mittwoch (24. Januar) für Brandenburg Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 80 Kilometern pro Stunde vorhergesagt. Vereinzelt sorgten die stürmischen Böen für Schäden in Potsdam.

Wie die Feuerwehrleitstelle in der Landeshauptstadt auf PNN-Nachfrage mitteilte, kam es bis zum frühen Nachmittag zu drei wetterbedingten Einsätzen. In Paaren sei ein Garagendach durch den Sturm „weggeflogen“. Außerdem stürzten in Golm und Krampnitz Bäume um. Weil es dadurch zu Verkehrsbehinderungen kam, musste die Feuerwehr ausrücken und die Bäume beseitigen. Die Einsätze dauerten am Nachmittag noch an.

Die Polizei meldete bis zum Nachmittag lediglich einen sturmbedingten Einsatz. In Drewitz sei ein abgestelltes Fahrrad umgeweht worden, teilte die Polizeidirektion West mit. Das Rad kippte auf ein abgestelltes Auto, wodurch es zu einem geringen Sachschaden gekommen sei. Laut DWD sollen die Sturmböen bis in die Nacht anhalten.

Wegen des stürmischen Wetters kommt es im Potsdamer Volkspark in Bereichen mit Altbaumbeständen zu Sperrungen. Wie die kommunale Pro Potsdam Naturerlebnis GmbH mitteilte, dürfen der Waldpark im Osten der Anlage sowie der nördlichste Teil des Remisenparks bis Donnerstagmorgen nicht betreten werden.