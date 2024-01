Vandalismus im Park Sanssouci Hohe Schäden und bleibender Wertverlust an Statuen

Schwerer Vandalismus schockierte vergangenen Februar die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Bislang unbekannte Täter beschädigten die erst 2018 nach aufwändiger Sanierung wieder aufgestellte Neptungruppe im Park Sanssouci schwer. Die Rekonstruktion kostete damals 3,5 Millionen Euro. Die Schäden konnten inzwischen in den eigenen Restaurierungswerkstätten der Abteilung Baudenkmalpflege der Stiftung behoben werden.

„Die von der Polizei ermittelte Schadenshöhe betrug inklusive Wertminderung durch die Beschädigung originaler Substanz 60.000 Euro“, sagte Frank Kallensee, Sprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG). Der auf der Attika der mit Stacheldraht gesicherten Grotte stehenden Marmorskulptur des Meeresgottes Neptun war der kupfergetriebenen Dreizack aus der rechten Hand gebrochen und entwendet worden. Dabei wurden die fünf Finger abgebrochen.

Außerdem wurden Neptun die Genitalien abgeschlagen. Einer der flankierenden Najaden-Skulpturen seien außerdem die Nase abgehauen, das linke Auge mit einem Kreis und die linke Schulter mit SS-Runen beschmiert worden.

Der Dreizack wurde einige Tage später nach dem Hinweis einer Zeugin von der Polizei auf einem Hinterhof in einer Seitenstraße der Zeppelinstraße wiedergefunden. Seit Monaten wird auf Schildern an den Parkeingängen von Polizei und Staatsanwaltschaft um Zeugenhinweise zu der Tat gebeten. 1000 Euro Belohnung sind ausgesetzt. Denn es kam zu weiteren Vandalismusschäden, zu denen ebenfalls noch ermittelt wird.

Flora-Statue wird wieder aufgestellt

Die Flora-Statue im Marlygarten wurde im April von ihrem Sockel gestoßen und dabei stark beschädigt. Die Schadenssumme inklusive Wertminderung liege bei etwa 20.000 Euro, sagte Kallensee. Nach der Restaurierung solle die Skulptur im kommenden Frühjahr wieder aufgestellt werden.

30.000 Euro Schaden entstanden zudem an der Bildergalerie. Dort fehle immer noch der Arm einer Skulptur. Die SPSG hoffe, dass dieser wieder gefunden wird, sagte Kallensee. Unbekannte Täter hatten außerdem Anfang April an mehreren Putten auf dem Dachgesims Finger abgeschlagen und Vasen beschädigt. Weitere original erhaltene Dachgestaltungselementen der Bildergalerie aus dem 18. Jahrhundert wurden gestohlen oder zerstört, darunter Zierblätter und die komplette Hand einer Figur.

Eine umgestoßene und beschädigte Bronzeskulptur am Schloss Charlottenhof sei gesichert und eingelagert worden, so Kallensee. Der Schaden liege in diesem Fall bei 20.000 Euro.

Christoph Martin Vogtherr, Generaldirektor der SPSG, vermutet hinter den schweren Beschädigungen mit einem Gesamtschaden von 130.000 Euro geplante Taten. So könne die fest auf einem Sockel verankerte Statue der Flora nicht im Vorbeigehen umgestürzt werden.