Verbotener Hitlergruß auf Mensa-Toilette Fachhochschule Potsdam zeigt Nazi-Schmiererei an

Auf einer Toilette der Fachhochschule Potsdam (FHP) wurde am Dienstag der verbotene Hitlergruß „Sieg Heil“ entdeckt. Die mit schwarzem Filzstift auf einer Trennwand im Herren-WC des Mensa-Gebäudes am Campus an der Pappelallee aufgebrachte rechtsextreme Losung sei nach der Entdeckung dokumentiert, entfernt und zur Anzeige gebracht worden, teilte FHP-Sprecherin Steffi Brune den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) mit.

Wie lange sich die Nazi-Schmiererei dort befand, ist unklar. Zugang zur Mensa haben nicht nur Studierende und Beschäftigte.

„Die Fachhochschule Potsdam tritt rechtsextremen, rechtspopulistischen und menschenfeindlichen Angriffen und Entwicklungen klar und aktiv entgegen“, sagte die Sprecherin. Antidemokratische Äußerungen jeglicher Art würden nicht geduldet.