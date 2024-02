Von Narrenschiff bis Lindenpark Potsdams Karnevalspartys und Kinderfasching im Überblick

Helau! Es ist Karneval und Zeit, sich zu verkleiden. Nicht nur Brandenburgs Ministerpräsident Diemar Woidke (SPD) lädt die Karnevalsvereine am Karnevalsfreitag in die Potsdamer Staatskanzlei ein: 21 Abordnungen aus ganz Brandenburg, darunter zwei aus Potsdam. Bereits am Vortag, zur Weiberfastnacht, wird in der Staatskanzlei-Kantine die Potsdamer Karnevalszeit eingeläutet.

Danach folgen drei Tage voller Funkengarde, Männerballett, Musical und Büttenreden. Den Abschluss macht der politische Aschermittwoch am 14. Februar, wo FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner im Potsdamer Kutschstall seine deftige Rede loslassen wird. Ein Überblick über die Festivitäten in der Stadt.

Weiberfastnacht, 8. Februar

„Wir sind die ständige Vertretung der Landesregierung“, witzelt Jörn Kupke, Präsident vom Faschings-, Karnevals- und Gesellschaftsclub Narrenschiff Potsdam. Auch in diesem Jahr laden sie zu Weiberfastnacht in die Kantine der Landesregierung auf dem Gelände der Staatskanzlei. Es sei kein Sitzkarneval, sondern eine lockere Party mit abwechselnden Showeinlagen wie Einmarsch verschiedener Karnevalsvereine, Männergesang vom Karneval Club Werder (Havel) sowie Tänze der Schiffsmäuse und dem Männerballett Justizbienen.

Wo : Kantine der Staatskanzlei, Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam

: Kantine der Staatskanzlei, Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam Wann : ab 18.30 Uhr

: ab 18.30 Uhr Tickets: 12 Euro an der Abendkasse

Karnevalsfreitag, -samstag und -sonntag, 9., 10. und 11. Februar

Der Lindenpark Karneval Club Babelsberg hat wieder eine große Show vorbereitet: ein Express-Musical, das am Freitag, Samstag und Sonntag in den Lindenpark lockt. „Wir machen ein Musical und alles geht schief“, verrät Präsident Folkhard Kaufmann vorab. Seit Herbst trainieren Männerballett, Tanzgarde und Funkenmariechen für die Show, auch die Prinzenpaare werden auftreten.

Wo : Lindenpark, Stahnsdorfer Str. 76, 14482 Potsdam

: Lindenpark, Stahnsdorfer Str. 76, 14482 Potsdam Wann : jeweils 20 Uhr

: jeweils 20 Uhr Tickets: 12,50 Euro (Freitag), 17,50 Euro (Samstag), 7,50 Euro (Sonntag), online oder an der Abendkasse

Karnevalssamstag, 10. Februar

Der Karneval Club Potsdam lädt zu „Tanz, Gesang und Bütt“ am Karnevalssamstag in das Gasthaus „Zum Lindenhof“ in Potsdam-Drewitz, so Präsident Erik Drumla. 150 Gäste können hier einen Abend lang Darbietungen der drei Potsdamer Vereine, sowie der Freunde des Frohsinns aus Werder (Havel), von Blau Gelb Charlottenburg und der Narrengilde Berlin erleben.

Wo : Gasthaus „Zum Lindenhof“, Neuendorfer Str. 70, 14480 Potsdam

: Gasthaus „Zum Lindenhof“, Neuendorfer Str. 70, 14480 Potsdam Wann : 20.11 Uhr, Einlass ab 19 Uhr

: 20.11 Uhr, Einlass ab 19 Uhr Tickets: 17 Euro, telefonisch buchbar oder an der Abendkasse (wenige Restkarten)

Karnevalssonntag, 11. Februar

Für die Kinder veranstaltet der Lindenpark Karneval Club Babelsberg am Karnevalssonntag einen Kinderfasching. Dort erwartet die Gäste „ein kleines buntes Programm mit Tanz, Garde, Spielen und Zuckerwatte“, sagt Präsident Folkhard Kaufmann.

Wo : Lindenpark, Stahnsdorfer Str. 76, 14482 Potsdam

: Lindenpark, Stahnsdorfer Str. 76, 14482 Potsdam Wann : 15 Uhr

: 15 Uhr Tickets: 5 Euro, online oder an der Abendkasse

In diesem Jahr gibt es keine Veranstaltung vom Treffpunkt Freizeit und vom Carnevalsclub „Rot Weiß“ Groß Glienicke. Im Potsdamer Umland lädt der Karneval Club Werder am 8. und 10. Februar zum Fasching, auf dem Klaistower Spargelhof feiern am 9. und 10. Februar die Erwachsenen und am Sonntag um 15 Uhr die Kinder. Beim Fercher Karnevalsclub endet die Saison am 16. und 17. Februar.