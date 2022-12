Welterbeanlagen geschlossen Kein Silvester in Potsdams Schlossparks

Die drei Welterbeparks in Potsdam bleiben in der Silvesternacht geschlossen. Das hat die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) angekündigt. Sowohl der Park Sanssouci als auch der Neue Garten und der Park Babelsberg werden am Silvesterabend geschlossen und erst wieder am Neujahrstag geöffnet, so die Stiftung. In allen Parks sollen Sicherheitsdienste im Einsatz sein, um das Betretungsverbot in der Nacht umzusetzen.

Hintergrund seien die unter Unesco-Schutz gestellten Kulturgüter, die insbesondere durch Feuerwerk und Böller besonderen Gefahren ausgesetzt seien, so die Schlösserstiftung. Die Stiftung verweist auch auf die verheerenden Brände in der Pariser Kathedrale Notre-Dame im April 2019 und in der Kathedrale in Nantes im Juli 2020. Teile beider Gebäude stürzten ein und wurden zerstört.

Kein Silvester in Sanssouci. © Sebastian Gabsch/ PNN

Aufgrund des hohen Krankenstands auch beim Sicherheitspersonal der Schlösserstiftung könne man zudem keine zusätzlichen Aufsichtspersonen abstellen, die beispielsweise auf den Terrassen von Schloss Sanssouci die Sicherheitsauflagen kontrollieren, hieß es am Mittwoch seitens der Stiftung. Vor der Corona-Pandemie waren die Terrassen zeitweise zu Silvester geöffnet, allerdings auch damals schon mit einem Böllerverbot. Von der Anhöhe ist ein guter Blick über die Potsdamer Innenstadt und auf das Feuerwerk möglich.

Die ganzjährig geöffneten Schlösser der Stiftung, das Neues Palais, Schloss Sanssouci und Schloss Cecilienhof, haben am Silvestertag von 10 bis 14 Uhr geöffnet und laden am Neujahrstag von 11 bis 16.30 Uhr zu Besichtigungen ein. Das Marmorpalais im Neuen Garten ist Silvester geschlossen und öffnet erst am Neujahrstag von 11 bis 16.30 Uhr.

