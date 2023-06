Werner-Alfred-Bad in Potsdam übernommen Moayedi Investments kauft Anteile mehrerer Immobilien

Die Berliner Immobilienfirma Moayedi Beteiligungsgesellschaft mbH hat am Dienstag (27. Juni) die Übernahme von 13.000 Quadratmetern Bürofläche in Babelsberg und der Potsdamer Innenstadt verkündet. Die Flächen befinden sich laut Pressemitteilung in vier Objekten, drei davon in Babelsberg. Moayedi ist mit dem Kauf der Anteile nun alleiniger Eigentümer des denkmalgeschützten Werner-Alfred-Bads in der Hegelallee.

An allen Objekten war Moayedi demnach schon beteiligt und hat nun Anteile eines anderen Unternehmens übernommen. Dieses ziehe sich zurück, sagte Sprecherin Angela Oelschlegel. Die Firma wird als „Familiy Office“ bezeichnet. Der Name wird nicht genannt. Darüber hätten beide Seiten Stillschweigen vereinbart, so Oelschlegel.

Nach eigenen Angaben gehören der zur Moayedi Beteiligungsgesellschaft gehörenden Moayedi Investments im Werner-Alfred-Bad seit 2019 etwa 2495 Quadratmeter Fläche mit 17 Gewerbeeinheiten. Neben dem Gesundheitszentrum mit Schwimmbad befinden sich weitere Firmen in dem Gebäudekomplex. Moayedi vermeldet auf der eigenen Homepage, dass seit der Übernahme die Nettokaltmiete im Werner-Alfred-Bad um fast zehn Prozent gesteigert worden sei.

50 Prozent Mietsteigerung vermeldet Moayedi Investments für seinen Bürokomplex an der Großbeerenstraße.

„Sascha Moayedi glaubt an den Standort Potsdam“, sagte Angela Oelschlegel. Angesichts der Mietenentwicklung ist diese Einschätzung leicht nachvollziehbar. In Babelsberg liegen die Margen noch höher. Für den Gewerbekomplex in der Großbeerenstraße, Ecke Wetzlarer Straße, der sich genau gegenüber dem Filmpark befindet, seien die Nettokaltmieten seit der Übernahme 2017 um 50 Prozent gesteigert worden, teilt Moayedi mit. Mit einem staatlichen Mieter sei zudem ein „Ankermietvertrag“ für 2516 Quadratmeter über zehn Jahre abgeschlossen worden.

Der Gewerbekomplex an der Großbeerenstraße, Ecke Wetzlarer Straße, mit dem Mediencampus Babelsberg gehört ebenfalls zu Moayedi Investments. © Andreas Klaer

In dem langgestreckten Gebäude mit 4810 Quadratmetern Nutzfläche befinden sich 18 gewerbliche Mieter. Auch für diese Immobilie wurden Anteile des „Family Office“ übernommen. Welche zwei weiteren Adressen in Babelsberg Moayedi nun komplett gehören, wurde auch auf Nachfrage nicht verraten.

Zu dem Unternehmen Der gebürtige Berliner Sascha Moayedi hat die Moayedi Beteiligungsgesellschaft mbH 2016 gegründet. Anfang 2023 wurde die Moayedi Investments GmbH gegründet. Diese entwickle und vermittle „Anlageobjekte im Premiumbereich“. Die Geschäftstätigkeit umfasst nach eigenen Angaben außerdem Co-Investments mit privaten Kapitalgebern sowie Dienstleistungen für vermögende Privatpersonen und „Family Offices“.

Moayedi Investments kündigte an, die Babelsberger Immobilie ans Fernwärmenetz anschließen zu wollen. Auf die Flachdächer kämen Photovoltaikanlagen. Nach eigenen Angaben wertet Moayedi Immobilien auf, um sie anschließend zu einem höheren Preis weiterzuverkaufen. Auf seiner Homepage teilt die Investmentfirma mit: „Wir stehen partnerschaftlich an der Seite von risikofreudigen Investoren mit hohem Renditewunsch.“ Berlin und Brandenburg würden „für jedes Investitionsanliegen herausragende Perspektiven“ bieten.

Eigentümer Sascha Moayedi plant den Kauf weiterer Immobilien in Berlin und Brandenburg. In Potsdam verfüge sein Unternehmen nun über einen Bestand von 15.000 Quadratmetern Büroflächen. „Gerade in der aktuellen Marktsituation heißt es für uns, aktiv zu sein, statt zu zögern“, sagt Moayedi. „Wir sehen viele Chancen, unseren Bestand in Potsdam auszuweiten, und sind zuversichtlich für die Zukunft.“