Wettbewerb für neue Bockwurst Potsdam will sich neues Erscheinungsbild verpassen

Potsdam will einen Wettbewerb starten, um sich eine neue Markenstrategie inklusive Corporate Design zu verpassen. Auf dem Vergabemarktplatz Brandenburg ist die Aufforderung zur Teilnahme veröffentlicht. Interessenten können sich noch bis 16. Januar bewerben. Der Zuschlag soll voraussichtlich am 5. Mai erteilt werden. Für die Ausführung werden zwölf Monate eingeplant.

In der Ausschreibung werden auch die aktuellen Defizite beschrieben. „Das Erscheinungsbild der Landeshauptstadt Potsdam wurde 2001 entwickelt und ist nicht mehr zeitgemäß, insbesondere mit Blick auf die Anwendung in digitalen Medien“, heißt es in dem Text. Insgesamt fehle ein kohärenter, klar strukturierter Außenauftritt, der sowohl für die Unternehmenskommunikation der Verwaltung mit ihren hoheitlichen Aufgaben als auch für den Auftritt der Landeshauptstadt Potsdam im Rahmen des städtischen Tourismus-, Standort- und Kulturmarketings definiert ist.

Ganz neu ist dieser Befund nicht. Schon im Frühjahr 2018 hatte der für Kommunikation zuständige Fachbereichsleiter Dieter Jetschmanegg das Vorhaben im Hauptausschuss präsentiert. Studenten des Studiengangs Design der Fachhochschule hatten damals bereits das Erscheinungsbild analysiert. Festgestellt wurde dabei unter anderem, dass das sogenannte Weinberg-Logo auch andere Interpretationen zulasse: Die drei Bögen unterhalb des Schriftzuges könnten demnach auch als Würste erkannt werden. In der Präsentation hieß es dann auch Bockwurstlogo. Das Logo stammt sogar aus dem Jahr 1993. Eigentlich soll es keine Bockwurst zeigen, sondern das Schloss Sanssouci und die königlichen Weinbergterrassen stilisieren.

Außerdem wurde kritisiert, dass die Stadt und ihre kommunalen Unternehmen keine gemeinsame Markenfamilie besitzen. Damals wollte man sich bis zum Jahresende 2018 auf eine Idee für das künftige Corporate Design festlegen. Im Folgejahr sollte die Umsetzung folgen. Doch dann wurde es still um das Vorhaben.

Als konzeptionelle Basis soll zunächst eine Markenstrategie erarbeitet werden. Die soll einerseits Identität und Werte der Stadtverwaltung als Corporate Identity definieren und andererseits auch eine klare Positionierung nach außen festlegen – als bürgernaher Dienstleister, als Arbeitgeber sowie für das städtische Standort-, Kultur- und Tourismusmarketing. Ziel sei die Entwicklung eines klar strukturierten und barrierefreien, visuellen Außenauftritts, der Sympathie weckt, einen hohen Wiedererkennungswert sowie eine hohe Akzeptanz bei internen und externen Zielgruppen hat. Dazu soll es auch einen Workshop geben.

Beschreibung bleibt vage

Eine besonders konkrete Vorstellung schient man im Rathaus noch nicht zu haben. „Der Workshop dient dazu, den beteiligten internen Stakeholdern die Ziele und den Prozess zu vermitteln und sich zu den Anforderungen an den neuen Außenauftritt zu verständigen“, heißt es in der Ausschreibung. Mit den internen Beteiligten aus der Verwaltung sollen mehrere Fragen geklärt werden: „Wie sehen wir uns selbst? Wie ist unsere Kommunikationshaltung? Was sind unsere Stärken?“ Das derzeitige Markenimage soll bei ausgewählten internen und externen Zielgruppen analysiert werden. Es soll eine Zwischenpräsentation des Konzepts und eine Abschlusspräsentation der Anwendungsbeispiele in den Gremien geben.

Aktuell gibt es zwei Symbole, zum einen das Logo mit den drei Bögen der Weinberge und dem Schloss Sanssouci, zum anderen das Stadtwappen. Allerdings hieß es schon vor fünf Jahren, dass nirgends klar definiert sei, an welchen Stellen was verwendet wird – etwa auf Briefpapier, Werbematerial oder auch Strafzetteln.

