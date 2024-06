Wochenendtipps für Potsdam Spatzengesänge und große Sprünge

Trotz Fête de la Musique und Fußball dreht sich die Welt weiter, und mit ihr der Mond: Am heutigen Freitag können Sie bei der Mondnacht im Belvedere von 18 bis 23 Uhr ins Wochenende starten und mit Musik von Yeon den Mondaufgang erleben.

Nach Clara Hoffbauer heißt eine Stiftung, nach Käthe Pietschker eine Straße und nach Johanna Just ein Oberstufenzentrum. Wer diese Frauen waren und warum hier an sie erinnert wird, erfahren Sie bei „Frauenpower in Potsdam zur Jahrhundertwende“ um 18 Uhr im Potsdam-Museum, 8 Euro kostet der Eintritt.

In den Eichen im Volkspark wohnt der geschützte, aber schüchterne Heldbockkäfer, am liebsten kommt er erst nachts hervor. Heute ab 21.30 Uhr können Sie mit dem Nabu auf Insektensuche gehen, Start ist am Nomadenland. Bitte Taschenlampe mitbringen!

Tanzen wie Königin Luise – das können Kinder und Erwachsene am Samstag in Schloss Paretz lernen. Unter Anleitung einer Tanzmeisterin werden historische Gruppen- und Gassentänze aufgeführt. Um 13 oder 15 Uhr, inklusive Schlossführung.

Georgien scheint weit weg, gehört aber noch zu Europa. Die AE-Galerie Charlottenstraße 13 zeigt noch bis 5. Juli eine Ausstellung der georgischen Fotografen Natela Grigalashvili und Evgeny M. Makarov über ein Land zwischen Tradition, Sowjeterbe und Umbruch, geöffnet ist Freitag und Samstag.

Sie würden gerne mal so richtig hoch und niedrig springen? Sonntag ab 14.30 Uhr stehen Ihnen dafür im Waschhaus jede Menge Trampoline beim Jumping-Marathon zur Verfügung, wo Sie sich unter Anleitung vom Hochschulsport Potsdam auspowern können. Dafür müssen Sie 15 Euro Eintritt springen lassen.

„Bei mir zu Hause geht’s komisch zu. Verrückte Texte und komische Lieder“ singen und lesen die Klangfänger und die Spatzenkantorei der Erlöserkirche am Sonntag ab 17 Uhr im Gemeindesaal in der Nansenstraße. Der Eintritt ist frei. (bearbeitet)