Wochenendtipps für Potsdam Stunts proben und Disc-Golfen

Ihre unausgelasteten Ferienkinder kabbeln sich schon am Frühstückstisch? Dann ab zum Kinder-Stunt-Workshop im Filmpark. Unter Anleitung der Stuntcrew Babelsberg werden filmreife Strecksprünge, Purzelbäume oder Körperdreher geübt, möglichst ohne Blessuren. Am Freitag und am 25. August, ab 12 Uhr, Anmeldung nur vor Ort.

Mit Kängurusprüngen kommt der Sommer zurück. Im Volkspark blüht der Lavendel und dort können Sie Samstag und Sonntag beim Disc-Golf Team-Cup der Potsdamer Hyzernauts mitmachen. Geeignet für Spieler-Männer und -Frauen jeden Alters und jedes Levels. Alle Infos finden Sie auf www.hyzernauts.de. Oder Sie gehen shoppen: Samstag ab 10 Uhr findet im Volkspark ein Kinder-Trödelmarkt statt, mit allem, was Familien so brauchen – oder eben nicht mehr.

Im historischen Bauerngarten des Museums Alexandrowka wird am Samstag bei der 6. Nacht der Poesie des Literatur-Kollegiums Brandenburg wieder ein Publikums-Literaturpreis vergeben. Es lesen: Maik Altenburg, Justyna Fialkowska, Jens Grandt, Heinrich von der Haar, Jannes Hansen, Elke Hübener-Lipkau, Charlotte zu Kappenstein, Bernd Kebelmann, Christa Kožik, Andrea Maluga, Arnold Pistiak, Jana Weinert und Iris Zimpel. Um 18.30 Uhr geht’s los.

Wenig erfreulich war der 13. August 1961, als die innerdeutsche Grenze endgültig dichtgemacht wurde. Von der scharf bewachten „Mauer“ ist heute kaum noch was zu erahnen. Wie es im Winter 1989/1990 im Grenzbereich aussah, zeigt eine Ausstellung im Potsdam-Museum mit Bildern des Berliner Fotografen Matthias Kupfernagel, der damals den 156 Kilometer langen Grenzverlauf rund um Berlin dokumentierte. Mithilfe einer Karte kann jedes Bild genau verortet werden. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

„Grüße aus Pommern“ spielt der Danziger Organist Andrzej Szadejko beim Orgelsommerkonzert am Sonntag ab 18 Uhr in der Nikolaikirche. Programm und Tickets gibt es auf www.konzerte-potsdam.de.