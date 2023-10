Wohnungen für Geflüchtete Infoveranstaltung in der Potsdamer Waldstadt

Ein neuer Standort für die Potsdamer Tafel und Wohnraum für Geflüchtete sowie Menschen mit sozialem Betreuungsbedarf – am Donnerstag informiert Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) bei einer Anwohnerversammlung über das Bauvorhaben in der Waldstadt. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Jagenstein-Halle des Oberstufenzentrums 2, Zum Jagenstein 26-28, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Das Rathaus und die kommunale Wohnungsholding Pro Potsdam planen einen Neubau in Modulbauweise in der Saarmunder Straße.

Nach derzeitiger Planung soll das Gebäude in der ersten Jahreshälfte 2025 fertiggestellt sein. Im Erdgeschoss soll die Potsdamer Tafel Gewerberäume beziehen, da der jetzige Standort zu klein ist. Am neuen Standort soll die Tafel rund 400 Quadratmeter nutzen können – doppelt so viel wie in der Drewitzer Straße. Derzeit gilt bei der Tafel ein Aufnahmestopp für neue Kunden. Außerdem sollen 20 bis 25 Wohneinheiten entstehen: zur Hälfte zur Unterbringung von Geflüchteten sowie für ein ambulant betreutes Wohnen für Menschen mit seelischer Behinderung. Über die Pläne hatten die PNN zuerst berichtet. Aus dem Stadtteil meldeten sich bereits kritische Stimmen.

Wie berichtet errichtet die Pro Potsdam in Abstimmung mit der Stadtverwaltung zusätzlich zu ihren Wohnungsbauvorhaben circa 400 Wohnungen im gesamten Stadtgebiet. Das sogenannte Sonderbauprogramm richtet sich an Potsdamer Haushalte mit geringem Einkommen, darunter auch Geflüchtete. Standorte der acht Wohnungsbauvorhaben sind in den Stadtteilen Am Stern, Fahrland, Golm, Schlaatz und Waldstadt. Anwohnerveranstaltungen dazu hat es bereits in Fahrland, Am Stern, in Golm und im Schlaatz gegeben. Erste Standorte in der Gluckstraße und am Wieselkiez sind schon im Bau, für den Eichen- und den Patrizierweg sind die Baugenehmigung laut der Pro Potsdam bereits erteilt oder werden erwartet.