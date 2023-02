Potsdam Heute, 10. Februar 2023 Erdbeben-Hilfe und -Expertise aus Potsdam

Guten Morgen,

die Nachrichten aus der Türkei und Syrien erschüttern die Welt. Nach dem verheerenden Erdbeben am Montag steigen die Opferzahlen immer noch - am Donnerstag war erstmals von mehr als 20.000 Todesopfern in den beiden Ländern die Rede.

Auch Potsdamerinnen und Potsdamer können und wollen helfen: Der Babelsberger Friseur Ramazan Günel sammelt in seinem Salon in der Karl-Liebknecht-Straße 3 Spenden - noch bis heute Abend 19 Uhr können Babynahrung, Medikamente wie Hustensaft und Schmerzmittel, Winterkleidung für Kinder und medizinisches Material abgegeben werden. Günel, der Verwandte im Erdbebengebiet hat, hat mit Freunden einen Lkw organisiert und will auch selbst Hilfsgüter in die Türkei bringen. Auch Ahmet Erol, dessen Babelsberger Autowerkstatt erst im Januar bei einem Brand zerstört wurde, kümmert sich um direkte Unterstützung: In der Ahornstraße 26 können Spenden abgegeben werden. Der Transport in die Türkei wird gerade organisiert: "Möglicherweise fahren wir selbst", hat der Kfz-Meister meinem Kollegen Klaus D. Grote gesagt.

GFZ-Forscher entkräften Verschwörungstheorien zum Erdbeben

Wieso die Vorhersage solcher Naturereignisse so schwierig ist, ob das aktuelle Beben die Wahrscheinlichkeit für das lange überfällige Großbeben in der Region Istanbul erhöht und was die Forscher*innen jetzt mit den Daten machen, das hat die Potsdamer Geophysik-Professorin Charlotte Krawczyk vom Deutschen Geoforschungszentrum (GFZ) am Tag nach dem Beben im Interview mit dem Deutschlandfunk erklärt - hier zum Nachhören. GFZ-Forscher haben auch dabei geholfen, diverse Verschwörungstheorien, nach denen wahlweise ein Kernkraftwerk, die USA oder die NATO das Erdbeben verursacht hätten, für die ARD einem Faktencheck zu unterziehen.

Als es in Potsdam am gestrigen Donnerstag dreimal laut geknallt hat, war das eine gute Nachricht: Sprengmeister Mike Schwitzke hat drei im Forst gefundene Weltkriegsbomben kontrolliert und ohne Zwischenfälle gesprengt. Auch die Einrichtung des Sperrkreises - betroffen waren zwar nur zwei Wohnhäuser, dafür aber das Tierheim, die Straße B2 und die Bahnstrecke nach Saarmund und Schönefeld - funktionierte reibungslos. Die Explosionen waren bis ins Bornstedter Feld deutlich zu vernehmen.

Völlig daneben lagen wir dagegen in unserem letzten Newsletter, der Sie natürlich nicht vor den Herbst-, sondern vor den Winterferien erreicht hat, worauf uns einige von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, zu Recht aufmerksam gemacht haben. Bei dem grauen Wetter hatten wir offenbar das Gefühl für die Jahreszeiten verloren. Sehen Sie es uns den Fehler bitte nach.

