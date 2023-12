„Auf dem rechten Auge blind“ Sonderausstellung in Potsdam wird verlängert

Wegen des großen Erfolgs wird die Sonderausstellung „Auf dem rechten Auge blind… Politische Justiz in Potsdam zwischen 1919 und 1933“ in der Gedenkstätte Lindenstraße bis zum 17. März 2024 verlängert. Das ursprüngliche Ende wäre am 7. Januar gewesen. Auch ein zusätzliches kostenfreies Begleitprogramm mit Kuratorenführungen und einer thematischen Stadtführung werde ausgerichtet, teilte die Gedenkstätte am Montag mit.

Darüber hinaus stehen der Katalog zur Ausstellung sowie der Audioguide in Leichter Sprache Verfügung. Die Schau blickt kritisch auf die Rechtsprechungspraxis am Potsdamer Amts- und Landgericht in der Zeit der Weimarer Republik.

Sonderausstellung „Entrechtet“ Der Anspruch einer Demokratie ist, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich zu behandeln sind. Ausgehend von der Weimarer Reichsverfassung von 1919 erläutert die Sonderausstellung den demokratisch vereinbarten Rechtsrahmen, den diese der judikativen Gewalt in der jungen parlamentarischen Republik zubilligte. Doch die Weimarer Demokratie stand während der gesamten zwölf Jahre ihrer Existenz gehörig unter Druck. Ausgewählte Gerichtsprozesse mit nationaler Reichweite wie der „Weltbühneprozess“ gegen Carl von Ossitzky 1931 oder der Prozess gegen die Teilnehmer der antisemitischen Krawalle auf dem Kurfürstendamm 1931 in Berlin werden neu in den Blick genommen. Ergänzt um zahlreiche spannende Fälle politischer Justiz aus Potsdam – wie der Prozess gegen den Mörder des 17-jährigen Herbert Ritter in Nowawes/Babelsberg 1931 – verdeutlicht die Ausstellung die Diskrepanz zwischen gesetzlich geregelter Rechtsordnung auf der einen Seite und gerichtlicher Rechtswirklichkeit auf der anderen Seite. Die Tendenz „Milde gegen rechts, rigide Härte gegen links“ ist auch in Potsdam nachweisbar. Sie bekräftigt die zeitgenössische Einschätzung, dass die Justiz „auf dem rechten Auge blind …“ war.

Die Sonderausstellung präsentiert bisher kaum thematisierte Aspekte der Potsdamer Stadtgeschichte in der Zeit der Weimarer Republik und ergänzt die Hausgeschichte des Justiz- und Haftkomplexes in der Lindenstraße 54/55 als Ort der Untersuchungshaft und des politischen Unrechts um wesentliche neue Erkenntnisse.

Kuratorenführungen mit Johannes Leicht, der tiefe Einblicke in die Sonderausstellung gibt, wird es am 9. Dezember, 13 Uhr, 27. Februar, 17 Uhr, und am 5. März, 17 Uhr geben. Eine thematische Stadtführung findet am 16. März um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist dann vor dem Amtsgericht in der Hegelallee 8. Um Anmeldung zu den Führungen wird gebeten unter info@gedenkstaette-lindenstrasse.de