„Die turbulente Wendezeit nähergebracht“ Woidke gratuliert Autor Lutz Seiler zum 60. Geburtstag 

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat dem Schriftsteller Lutz Seiler zum 60. Geburtstag gratuliert. In dem am Dienstag in Potsdam veröffentlichten Glückwunschschreiben heißt es, Seiler habe in seinen Werken Millionen Menschen in Ostdeutschland „unverwechselbare Stimmen gegeben“.

„Viele Menschen, die die DDR und ihr Ende erlebt haben, erkennen sich ein Stück weit in Ihren Büchern wieder“, schreibt Woidke. Doch auch den Leserinnen und Lesern aus anderen Teilen Deutschlands habe Seiler „die turbulente Wendezeit nähergebracht“.

Der aus dem thüringischen Gera stammende Autor wurde am 8. Juni 1963 geboren. Er lebt heute in Wilhelmshorst (Landkreis Potsdam-Mittelmark) und in Stockholm. Bundesweit bekannt wurde er mit seinem Debütroman „Kruso“, für den er 2014 den Deutschen Buchpreis bekam. Für „Stern 111“ von 2020 erhielt er den Preis der Leipziger Buchmesse. Beide Romane schildern die Umbrüche von 1989.

Lutz Seiler veröffentlicht auch Lyrik und Erzählungen. Zudem leitet er das literarische Programm im Wilhelmshorster Peter-Huchel-Haus. Er gehört zu den sogenannten „Brandenburger Köpfen“: Diese Internet-Liste informiert über wichtige historische und zeitgenössische Brandenburgerinnen und Brandenburger. (epd)