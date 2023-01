Familie Grün im Film Filmmuseum erkundet Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum ist in Potsdam allgegenwärtig: Auf der Freundschaftsinsel zum Beispiel, wo sich zahlreiche Plastiken befinden, oder auf der Brandenburger Straße, die 1979 als sogenannter „Broadway“ für autofreien Verkehr umgestaltet wurde. Am Sonntag, dem 15. Januar, widmet sich das Filmmuseum Potsdam einigen dieser Orte in seiner Reihe „Brandenburgs Filmerbe entdecken“.

Mit seltenen dokumentarischen Filmen werden verschiedene Künstler:innen und ihre Handschriften präsentiert: Alice Bahra, Christian Roehl, Carola und Joachim Buhlmann und nicht zuletzt Fritz Kühn. Sie alle haben eine Beziehung zu Potsdam und Brandenburg. „Ob symbolhaft, realistisch oder spielerisch, stets bleibt der Bezug zum Handwerk erkennbar“, schreibt das Filmmuseum.

Studierendenfilm wurde neu digitalisiert

„Wacher sein und tiefer träumen“ von Karl Farber nach einem Buch von Tamara Trampe (DDR 1984) spürt den unkonventionellen Arbeiten und Intentionen der Theatermacherin Alice Bahra und des Potsdamer Künstlers Christian Roehl nach. „Lebendes Eisen“ von Berthold Beißert (DDR 1955), dreißig Jahre zuvor gedreht, präsentiert Roehls Lehrer: den Künstler Fritz Kühn. Jeder Hinweis auf Abstraktion als künstlerische Formsprache musste hierbei vermieden werden, so das Museum.

Zwei Filme widmen sich auch Carola und Joachim Buhlmann, deren Keramik-Figurengruppe „Familie Grün“ im Zentrum des gleichnamigen Films von Renate Oelschlägel (DDR 1985) steht. Dieser nur in einer Kopie überlieferte Studierendenfilm wurde neu digitalisiert und erlebt so seine zweite Premiere. Die Matinée beginnt 11 Uhr, zu Gast sind Alice Bahra und Karl Farber. Ralf Forster vom Filmmuseum gibt eine Einführung.

