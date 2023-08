Geheimnisträgerin Kunstförderpreis für Potsdamer Fotografin Anne Heinlein

Die jüngste Publikation von Anne Heinlein trägt einen Titel, der auch für die Arbeit der Potsdamer Fotografin insgesamt gelten könnte. „Geheimes Land“ hieß das Buch, erschienen 2022 und das Ergebnis einer jahrelangen Auseinandersetzung. Am Mittwoch (30.8.) wird sie dafür einen Förderpreis der Lotto Brandenburg GmbH entgegennehmen, dotiert mit 5000 Euro.

Ehemaliges Sperrgebiet. Waldstück und Dickicht in der Lieberoser Heide. © Anne Heinlein

Das geheime Land, um das es Heinlein geht, sind militärische Sperrzonen in der ehemaligen DDR, insgesamt eine Fläche von 13.300 Quadratmetern. Für „Geheimes Land“ spürte sie den heutigen Überbleibseln mit ihrer Kamera nach und stellte diesen Aufnahmen Archivmaterial aus dem Ministerium für Staatssicherheit gegenüber: Landkarten, aber auch Einschusslöcher. Damals und Heute stehen unkommentiert nebeneinander, erst im Anhang werden Quellen aufgedröselt. Auf den Fotos von heute: Blattwerk, Dickicht, abblätternde Farbe.

Schon 2017 hatte Heinlein, Jahrgang 1977, gemeinsam mit Göran Gnaudschun, eine Publikation vorgelegt, die sich in geheimnisvolle, geschichtsträchtige Territorien vorwagte: „Wüstungen“ beschäftigte sich mit dem heutigen Blick auf Orte, die für den Mauerbau 1961 ausradiert wurden. Auch damals vermischten sich Damals und Heute. Was Heinleins Fotos 2017 und auch 2022 ausmacht: Sie sind, so sagt Heinlein es selbst, der Wahrheitssuche verschrieben – und geben selbst eher Rätsel auf.

Die Fotos erinnern daran, dass Geschichte sich nicht einfangen lasse, schreibt Julia Schoch in „Geheimes Land“. Der Kunstraum Potsdam zeigt Heinleins Fotos gemeinsam mit denen der zwei anderen Gewinner:innen Tobias Kruse und Beatrice Schuett Moumdjian vom 30. August bis zum 8. September.