Gratulation für Helga Schütz Potsdamer Ehrenbürgerin wird 85

Am 2. Oktober wird die Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Potsdamer Ehrenbürgerin Helga Schütz 85 Jahre alt. Einer der ersten offiziellen Gratulanten war Ministerpräsident Dietmar Woidke. „Das Leben und der Alltag in der DDR wurden in Ihren Werken konkret und fassbar“, schrieb er am gestrigen Freitag. „Dabei haben Sie auch die Grenzen der Schaffensfreiheit unter dem Regime erfahren müssen. Welch großes Glück, dass Sie sich nie haben entmutigen lassen!“

Das Filmmuseum Potsdam gratuliert der Autorin am 13. Oktober mit einem Film- und Gesprächsabend. Beginn ist um 17 Uhr. Helga Schütz spricht zunächst mit dem Literaturwissenschaftler Paul Werner Wagner, ab 18.15 Uhr wird Egon Günthers Film „Abschied“ von 1968 gezeigt. Ein Gymnasiast opponiert darin im Jahr 1914 gegen das reaktionär-militaristische Elternhaus. Die politischen Obrigkeiten warfen dem Film „Modernismus“ und „Skeptizismus“ vor, so das Filmmuseum. In der Folge sei er kaum noch gezeigt worden. Karten für die Veranstaltung gibt es per Email unter ticket@filmmuseum-potsdam.de.

Zur Startseite