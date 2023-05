Jüdisches Filmfest Erstmals auch Openair am Potsdamer Waschhaus

Das Jüdische Filmfestival Berlin Brandenburg ist in diesem Jahr erstmals auch unter freiem Himmel am Waschhaus in der Schiffbauergasse zu erleben. Insgesamt sind bei dem Festival vom 13. bis 18. Juni 64 Filme aus 17 Ländern in Berlin, Potsdam und weiteren Städten in Brandenburg zu sehen, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten. Der Ticketverkauf startet am Montag.

Das Festivalzentrum ist diesmal im Kino Filmkunst 66 in Berlin-Charlottenburg. In Potsdam ist neben dem Thalia-Kino und dem Filmmuseum auch das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte (HBPG) dabei. Eröffnet wird das Festival im Hans Otto Theater. Unter freiem Himmel gibt es die „Jewcy Movies“ – so der Festivaltitel – erstmals auch am Waschhaus.

64 Filme aus 17 Ländern werden beim Festival gezeigt

Bei den Wettbewerben um den besten Spiel- und den besten Dokumentarfilm gehen jeweils zehn Produktionen ins Rennen um die mit 3000 Euro dotierten Gershon-Klein-Preise. Die Sektion „Kino Fermished“ soll Genrevielfalt zeigen. In vier weiteren Spezialreihen widmet sich das Festival zudem Horrorfilmen von jüdischen Filmemachenden, dem Werk des Regisseurs und Shoa-Überlebenden Jack Garfein, dem kanadisch-jüdischen Film und dem 75. Jahrestag der Staatsgründung Israels.

Das Festival, das zum 29. Mal stattfindet, wird unter anderem vom Medienboard Berlin-Brandenburg, der Kulturstaatsbeauftragten und der Landeshauptstadt Potsdam gefördert. Das gesamte Programm ist auf der Festivalwebseite jfbb.info abrufbar. (jaha)