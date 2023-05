Wochenendtipps für Potsdam Lobgesänge, Schampus und Bienen

„Alles was Odem hat, lobe den Herrn“ heißt es im „Lobgesang“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Ein schöner Grund zum Musizieren: Kein Jammer, keine Klage sondern Lob und Dank dafür, es aus der Dunkelheit ans Licht geschafft zu haben. Es singen die Potsdamer Kantorei und Solisten, es begleitet das Neue Kammerorchester Potsdam, die Leitung obliegt Ud Joffe. Außerdem erklingt die Brahmsmotette „Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz“. Am Samstag um 19.30 Uhr in der Erlöserkirche, Karten für 20 / 25 Euro auch an der Abendkasse.

Zu Opas Geburtstag kommen alle zusammen, man feiert, der Schampus fließt. Die Wahrheit ist aber – nichts ist gut. Tochter Linda hat gerade Suizid begangen, weshalb ihr Zwillingsbruder Christian in einer Rede seine Perspektive auf die vermeintlich glückliche Familie offenlegen will. „Das Fest“ (nach „Festen“ von Thomas Vinterberg und Mogens Rukov) hat am Samstag um 19.30 Uhr im Hans Otto Theater Premiere, Karten gibt es ab 15.40 Euro.

Die Bienen fliegen wieder

Jetzt fliegen die Bienen endlich wieder, und was Bienen und der Imker erledigen müssen, bevor es den ersten Honig gibt, erfahren Kinder ab zehn Jahre und Erwachsene am Sonntag von 10 bis 13 Uhr vom Volkspark-Imker Michael Biontino im Remisenpark. Dabei kann man auch direkt in ein Volk hineinschauen und die Bienen zwischen den Wabenwänden krabbeln sehen. Und es gibt eine Honig-Kostprobe. 24 Euro kostet die Teilnahme an dieser kleinen Einführung in die Imkerei. Bitte anmelden per Mail an: info@BeeOtop.net.

In der grünen Pause am Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr geht’s vor allem um die Wildbienen: Was ist der Unterschied zur Honigbiene, wie leben sie im Volkspark-Biotop und wovon leben sie? Hier ist der Eintritt frei.

Sonntag ab 15 Uhr geht’s auch in der Sacrower Heilandskirche um Selbstgemachtes: Der britische Gast-Organist Shaun Ward ist im Nebenberuf Master-Distiller und wird Orgelwerke von J. P. Sweelinck, G. Böhm, J. S. Bach, E. Elgar thematisch mit der Whisky-Herstellung verbinden. Es ist auch eine kleine Verkostung angekündigt. Der Eintritt ist frei.