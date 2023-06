Wochenendtipps für Potsdam Mikroben, Protest und viele Freunde

Die Tanztage gehen zu Ende, mit „Where the boys are“– Tanz für junges Publikum, mit Yotam Peled (Berlin/Tel Aviv): am Samstag um 15 Uhr im Bürgerhaus am Schlaatz, hier ist der Eintritt frei, und am Sonntag um 16 Uhr in der Fabrik, da brauchen Sie Karten. Nahtlos geht es ins nächste Festival, die Musikfestspiele beginnen Freitagabend um 20 Uhr in der Friedenskirche mit dem Ensemble Accademia Bizantina.

Beim diesjährigen Thema können wohl alle mitreden: „In Freundschaft. Von Familienbanden, Bruderzwist und Wahlverwandtschaften in der Musik“. Auf das Eröffnungskonzert folgt Samstagnachmittag das „Fest mit Freunden“ auf der Freundschaftsinsel, mit Beiträgen aus drei Partnerstädten Potsdams: Jazz aus Perugia, A-cappella-Pop aus Luzern und Barockmusik aus Versailles. Von 14 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

In der Veranstaltungsreihe „Museumsfenster – Dein Blick auf Potsdam“ geht es diesen Freitagabend im Potsdam Museum um die Protestkultur von 1848 bis 1989 in Potsdam, insbesondere im proletarischen Babelsberg. Der Bogen soll bis zu heutigen Protestformen zu Problematiken wie Klimawandel und Rechtspopulismus gespannt werden. Gäste sind Jörg Kwapis, Erziehungswissenschaftler und Mitglied der Jury des Max-Dortu-Preises, und Prof. Heinz Kleger, Philosoph und Mitinitiator des Neuen Potsdamer Toleranzediktes. „Alle auf die Barrikaden“ beginnt um 18 Uhr, Eintritt inkl. Getränke beträgt 8 Euro.

Und was ganz Kleines zum Schluss: Schlappe 70 Prozent der Lebend-Materie auf der Erde besteht aus unsichtbaren Mikroorganismen. Im Haus der Brandenburgisch Preußischen Geschichte sollen sie jetzt sichtbar werden – beim Mikrobenworkshop im Rahmen des Schwerpunktthemas Klimawandel. Dabei werden Wassertropfen unter dem Mikroskop untersucht und die gesichteten Pantoffel-, Bär- oder Rädertierchen anschließend gezeichnet und als Linolschnitt gedruckt.

Der Workshop für Familien und Kinder ab 8 Jahre findet am Samstag von 12 bis 16 Uhr statt. Bitte anmelden per Mail an kontakt@gesellschaft-kultur-geschichte.de oder telefonisch unter (0331) 62085 50. 5 Euro kostet die Teilnahme.