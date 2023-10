Wochenendtipps für Potsdam Tanz, Tragik und Sinnsuche

Weil Erwachsene irgendwann ins Bett müssen, dürfen wir jetzt schon ab 20 Uhr in die Freitagnacht reintanzen, im Parkdeck by Clärchens in der Großbeerenstraße 135. Der Titel „Mamagehttanzen“ ist aber nicht wörtlich zu nehmen, auch Männer und Kinderlose sind eingeladen.

3000 Jahre ist die Geschichte alt, in der Antigone sich der Order ihres Onkels, König Kreon, widersetzt und ihren auf dem Schlachtfeld gefallenen Bruder, der als Verräter gilt, beerdigt. Dafür wird sie grausam bestraft. Der Potsdamer Schriftsteller John van Düffel hat das antike Drama Antigone’ für das Hans Otto Theater in der Schiffbauergasse neu bearbeitet. Entstanden ist eine hochaktuelle Geschichte. Freitagabend, 19.30 Uhr, ist Premiere.

Ein Bahnhof irgendwo im Nirgendwo. Zwei Frauen, die eine will weg, die andere legt einen Zwischenstopp ein, warten auf ihre Züge und kommen ins Gespräch, das einiges zutage bringt. Stückautorin Renate Weilmann nimmt in ‘Grüne Wiese’ den Begriff Heimat unter die Lupe. Am Samstag ab 19 Uhr im Sans Titre, Französische Straße 18. Vorher können Sie dort die aktuelle Ausstellung besichtigen: Susanne Specht & Marcelo Schuster ’schwarz, hell, wach’, Papier und Objekte zwischen Illusion und Realität. Passend zur Suche nach Orientierung wird im Kunstraum Waschhaus am Samstag um 16 Uhr eine neue Ausstellung eröffnet: ’Der sechste Sinn’ mit Werken der Fotografie-Meisterklasse von Ludwig Rauch.

Das Quarteto-Carasobe mit Eudinho Soares, Gitarre, Guilherme Castro, Bass, Javier Reyes am Schlagzeug und dem Potsdamer Saxophonisten Ralf Benschu spielt derweil lateinamerikanische Musik am Sonntag ab 17 Uhr im Theaterschiff in der Schiffbauergasse. Ab 16 Uhr dürfen Sie an der Bar andocken.

Filmtipp: Vor 50 Jahren starb Ingeborg Bachmann. ’Reise in die Wüste’ von Margarethe von Trotta porträtiert die bedeutende Schriftstellerin vor allem entlang ihrer toxischen Beziehung zu Max Frisch. Mit Vicky Krieps und Ronald Zehrfeld im Thalia, beispielsweise Sonntag um 11.30 Uhr.