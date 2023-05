Wochenendtipps für Potsdam Was macht den Menschen schön?

„Der Reigen. Ein überaus schönes Lied vom Tod“ heißt das Figuren- und Tanztheater mit Livemusik vom Figurentheater Wilde & Vogel: Der Tod als Knochenmann im mittelalterlichen Danse Macabre, aber am Ende siegt die Unsterblichkeit – Kasper und Pierrot können den Tod überlisten. Am Freitag und Samstag ab 20 Uhr im T-Werk.

Am Samstag geht’s im Lindenpark auf die Bretter – beim „SummerSlam – der Skateboardcontest im Lindenpark und DER Skateboardcontest in Potsdam“. Um 16 Uhr beginnen die Wettkämpfe, eine Anmeldung dazu kostet 4 Euro und das ist bis kurz vor Beginn möglich. Ab mittags darf sich warmgerollt werden. Für die besten Skater liegen Preise und Trophäen bereit. Eine besondere Disziplin ist das Wheelchair-Skaten, auch das darf ausgeführt werden. Außerdem findet am Samstag ab 14 Uhr ein Jugendflohmarkt statt, ohne Tischgebühr. Zur Anmeldung geht’s hier.

Was macht den Menschen schön? Ästhetik, Moral, ein gutes Gewissen? Die Ausstellung „GUT & SCHÖN - SCHÖN & GUT“ in der Galerie Kunstkontor mit Arbeiten von Mike Bruchner, Moritz Götze, KERWIEN, Christoph Löffler, Sibylle Prinzessin von Preußen, Anna Vonnemann und Roland Wetzel bietet Kommentare zur Tugendlehre des Aristoteles. Der sagte: Tugend ist eine vorzügliche und nachhaltige Haltung, die durch die Vernunft bestimmt wird. Ziel ist in jedem Fall Glückseligkeit. Dann mal los: Eröffnung ist am Sonntag um 16 Uhr, im Bertiniweg 1A

Klassische Sinfonie in der Erlöserkirche

In der Erlöserkirche wird es am Sonntag auch schön. Das Neue Kammerorchester Potsdam spielt mit dem israelisch-internationalen Violinisten Guy Braunstein, der lange Zeit Erster Konzertmeister der Berliner Philharmoniker war, ein Programm mit Namen „Klassische Sinfonie“. Joseph Haydns Symphonie Nr. 88 in G-Dur, Sergei Prokofjews Symphonie Nr. 1 in D-Dur „Klassische“, und dessen Violinkonzert nach Sonate Nr. 2. Es dirigiert Ud Joffe. Beginn ist um 17 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse für 25 Euro, ermäßigt für 20 Euro.

In der Gartenanlage des Belvedere musiziert am Sonntag ab 15 Uhr die Berliner Band „Die Tiere“, das Blas- und Spaßorchester des Berliner Tiergartens, heißt es, mit Klezmer, Jazz, Improvisationen und Filmmelodien. Der Eintritt ist frei.