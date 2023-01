Foodbloggerin stellt Buch vor Beelitzer Konditorin hilft beim Leben ohne Zucker

Die Erkrankung vor rund sechs Jahren veränderte Anja Giersbergs Leben. Die 37-Jährige arbeitete als Konditor-Meisterin in der gehobenen Gastronomie. 18-Stunden-Schichten, späte Arbeit, keinen Urlaub. Und zwischendrin die Hand immer an etwas Süßem, um mal eben schnell den Hunger zu stillen. Erst kam das Burn-Out. Dann wurde auch ihr Körper krank. In Giersbergs Darm hatte sich ein Pilz eingenistet. Er ernährte sich von den täglichen Mengen an Zucker, den die Beelitzerin ihrem Körper zuführte.

Den meisten Zucker konsumieren wir unbewusst. Anja Giersberg, Konditor-Meisterin, Autorin, Food-Bloggerin

Giersberg begann, gegen den Pilz, der bereits dunkle Flecken auf ihrer Haut hinterließ, ihre Darmbakterien zerstörte und ihre Darmwand angegriffen hatte, anzukämpfen. Was bedeutete, keinen Zucker mehr zu essen.

Der Schocker waren Wurst und Krautsalat

Keine wirklich einfache Aufgabe, denn 80 Prozent der verarbeiteten Produkte, die wir im Supermarkt finden, enthielten künstlichen Zucker, sagt Giersberg. „Den meisten Zucker konsumieren wir unbewusst.“ „Der Schocker“ seien Wurst und Krautsalat gewesen. „Bei Ketchup weiß man ja, dass er Zucker enthält. Aber in herzhaftem Krautsalat?“ Giersberg sagt, dass abgepackter Krautsalat aus konventionellen Supermärkten mehr Zucker enthalte als eine Limo.

Giersberg schaffte die Umstellung auf ein zuckerfreies Leben. Und hilft jetzt anderen dabei, sich von dem Süßstoff zu befreien. In ihrem Buch „Zuckerfrei leben. Wie ich mein Leben raffiniert zuckerfrei machte und endlich gesund wurde“ gibt sie Tipps, wie man die ersten Tage ohne Zucker schafft und auch dranbleibt, hilft mit zuckerfreien Rezepten und hat auch einen Notfallplan für Heißhunger-Attacken. Das Buch gibt es für 18 Euro in Buchhandlungen und Online-Shops zu kaufen.

Eigenes Café mit zuckerfreier Schokolade

Giersberg sagt, man müsse nicht komplett zuckerfrei leben. Jeder müsse selbst schauen, was für ihn oder sie gut sei. Aber sie wolle Bewusstsein schaffen, was Zucker im Körper anrichte. Der Süßstoff habe Einfluss auf praktisch alle Vorgänge im Körper. Die Leber kann zu viel Zucker nicht verarbeiten. Es entstehen Krankheiten wie Insulin-Resistenz, Diabetes Typ II und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Heute arbeitet Giersberg selbstständig, schreibt übers Essen und Ernährung und auf ihrem Instagram-Blog „zuckerfrei-naschen“. Vielleicht möchte sie einmal ihr eigenes Café eröffnen, in dem sie zuckerfreie Schokolade anbietet. Ob das schmeckt? „Es gibt inzwischen viele Anbieter, die Schokolade mit Zuckeralternativen anbieten wie beispielsweise mit Erythrit, einem Zuckeralkohol, der aus Mais gewonnen wird. Oder Dattelzucker. „Es gibt genug Möglichkeiten, auf den konventionellen Zucker zu verzichten.“ Wie das geht, dabei hilft Giersberg in ihrem Buch.

Zur Startseite