Rennen für die Ukraine, Neuseeland in 3D Veranstaltungstipps für Potsdam-Mittelmark

Halbmarathon am Stadtkanal

21,0975 Kilometer für den guten Zweck! Beim 17. Teltowkanal Halbmarathon wird jeder gelaufene Staffelkilometer in Euro umgesetzt und an den Verein „Ukrainehaus-Berlin“ gespendet. Das Spektakel, zu dem sich schon ungezählte Läufer:innen angemeldet haben, startet am Sonntag um 10.15 Uhr mit dem Bambinilauf. Startpunkt und Ziel ist die Knesebeckbrücke.

Für die großen Teilnehmer:innen des traditionellen Laufs geht es auf der Berliner Seite des Kanals um 10.30 Uhr los. Unter den Teilnehmer:innen sind laut dem Verein für Gesundheitssport „Kiebitz“ die letztjährige deutsche Meisterin über die 50 Kilometer Ultramarathondistanz, Jasmin Beer, und Tom Thurley, der beim Potsdamer Citylauf Preußische Meile 2018 als Sieger das Ziel erreichte.

Teltower Kunst-Sonntag

Kunstinteressierte sind am Wochenende in Teltow richtig: Am Sonntag (11 bis 17 Uhr) verwandeln sich der Marktplatz, das Bürgerhaus und der Stubenrauchsaal im Neuen Rathaus zu einer riesigen Ausstellungsfläche. Mehr als 50 Kunstschaffende haben sich für den 14. Kunst-Sonntag angemeldet, der laut Stadt die größte „Open-Air-Galerie“ der Region abbildet, darunter sind Maler:innen, Bildhauer:innen und Fotograf:innen. Auch einige Künstlerateliers in der Altstadt sind geöffnet. Der Eintritt kostet zwei Euro, Kinder unter 12 Jahren zahlen nichts.

Grabkunst entdecken

Deutschlands größter evangelischer Friedhof in Stahnsdorf lädt am Samstag wieder zu Friedhofsführungen ein. Während der zweieinhalb- bis dreistündigen Führung über das Areal informiert der ehemalige langjährige Friedhofsgärtner Gerhard Petzholtz über das Brauchtum deutscher und anderer Bestattungs- und Trauerkulturen und zeigt Gräber bedeutender Persönlichkeiten wie das des Grafikers und Malers Heinrich Zille und des Verlagsbuchhändlers Gustav Langenscheidt. Anmeldungen sind nicht nötig.

Kapelle auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf © Südwestkirchhof Stahnsdorf

Ab nach Neuseeland

In die beeindruckende Landschaft Neuseelands und an weiße Sandstrände des Südpazifiks kann man sich am Donnerstagabend im Stubenrauchsaal in Teltow entträumen. Ab 20 Uhr heißt es dort: 3D-Brille auf und Film ab.

Milford Sound, aufgenommen vom 3D-Fotografen Stephan Schulz © Stadt Teltow

Gezeigt werden Bilder, die der 3D-Fotograf Stephan Schulz während seiner achtmonatigen Reise aufgenommen hat. Karten für die 3D-Show „Neuseeland und Südpazifik“ gibt es an der Abendkasse für 10 Euro (ermäßigt 5 Euro) oder für 8 Euro online unter kultur.teltow.de. 3D-Brillen liegen an der Abendkasse für einen Euro.

