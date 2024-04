Ob man eine neue Sprache lernen möchte, die Technik einer Kamera oder ob einen die großen Fragen bewegen, zum Beispiel nach der Weltrettung: Bei rund 300 Kursen, mit denen die Potsdamer Volkshochschule (VHS) ins Frühlingstrimester startet, dürfte man fündig werden.

Aktuell beginnen zahlreiche Sprachkurse, zum Beispiel in Englisch, Portugiesisch und Russisch. Der Kurs „Schwedisch für den Urlaub“ startet am Montag, dem 8. April. Ein Kompaktkurs Spanisch findet am 12. und 13. sowie am 19. und 20. April statt. Der Kompaktkurs Italienisch wird am 19. und 20. sowie am 26. und 27. April angeboten.

Neben den Sprachkursen gibt es weitere vielfältige Angebote: Ein PC-Grundkurs startet am 12. April. Am 27. April geht’s ins Grüne für einen Kräuterkunde-Workshop mit dem BUND. Im Mai beginnen zahlreiche Foto-Kurse und ein Technik-Workshop für Spiegelreflexkameras startet im Juni. Um gesellschaftliche Fragen geht es in den diversen Vorträgen: Am 16. April geht es zum Beispiel ums bedingungslose Grundeinkommen. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch erforderlich. Der Vortrag „Mit Geld die Welt retten?“ am 25. April beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit und Finanzen.

Mehr zu Bildungsangeboten in Potsdam Von Hundehaltung bis Tschechisch Potsdamer Volkshochschule stellt neues Programm vor

Weitere Informationen zu den Kursen und Anmeldemöglichkeit finden sich auf der Website vhs.potsdam.de.