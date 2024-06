Vom MIZ Babelsberg Escape Game zu Künstlicher Intelligenz tourt durch Brandenburg

Das Medieninnovationszentrum Babelsberg (MIZ) schickt den „AI.Cube on tour“ auf eine Reise durch Brandenburg. Das mobile Escape Game bietet einen spielerischen Zugang zum Thema Künstliche Intelligenz (KI). Vom 28. bis 30. August macht das feuerrote Mobil Station auf dem Potsdamer Luisenplatz.

Insgesamt hält der AI.Cube von Ende Juni bis Ende August in neun Orten. Er lädt Interessierte ein, mehr über die Chancen und Herausforderungen von KI im Medienbereich zu lernen.

In dem 60-minütigen Spiel tauchen jeweils zwei Teilnehmende in eine fiktive Story ein. Sie nehmen an einem Experiment teil, das klären soll, ob Wissenschaftler die erste „starke Künstliche Intelligenz“ entwickelt haben. Doch nicht alles läuft nach Plan und unerwartete Herausforderungen müssen gemeistert werden.

Im feuerroten Mobil steckt viel Technik. © MIZ Babelsberg

Das Spiel richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene ab etwa zwölf Jahren. Eine kostenlose Anmeldung über die Website des MIZ Babelsberg ist erforderlich.

An sieben der neun Tourstationen wird das Angebot durch die Alex Talkbox und den mabb-Desinfopoint ergänzt. Zusammen mit dem AI.Cube bilden sie einen umfangreichen Medienparcours der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb). Diese beiden Angebote können auch ohne Anmeldung genutzt werden.

Hier steht der AI.CUBE 27. Juni: Frankfurt (Oder) – Brandenburger KI-Tag

– Brandenburger KI-Tag 3.–6. Juli: Fürstenberg/Havel – Verstehbahnhof

– Verstehbahnhof 11.–13. Juli: Oranienburg – Stadtbibliothek

– Stadtbibliothek 17.–20. Juli: Templin – Marktplatz

– Marktplatz 24.–27. Juli: Angermünde – Marktplatz

– Marktplatz 1.–4. August 2024: Dahnsdorf – Festival für Freunde

– Festival für Freunde 7.–10. August 2024: Königs Wusterhausen – Museum Funkerberg

– Museum Funkerberg 16.–18. August 2024: Wittenberge – Stadt- und Hafenfest

– Stadt- und Hafenfest 21.–24. August 2024: Perleberg – Stadtbibliothek

– Stadtbibliothek 28.–30. August 2024: Potsdam – Luisenplatz Eine Anmeldung ist auf miz-babelsberg.de möglich.

In der Talkbox werden Teilnehmende von einem KI-Avatar zu Alltagsthemen ihrer Region befragt. Aus den Antworten entsteht eine TV-Sendung für Alex Berlin. Am Desinfopoint kann spielerisch das Wissen zum Thema Desinformation getestet werden. Medienpädagogen unterstützen dabei.

Die Tour startet am Donnerstag (27. Juni 2024) in Frankfurt (Oder) zum Brandenburger KI-Tag. Weitere Stationen sind unter anderem Fürstenberg/Havel, Oranienburg, Templin, Angermünde, Königs Wusterhausen, Wittenberge und Perleberg. Der AI.Cube ist jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Lokale Partner unterstützen das Projekt.

Das MIZ Babelsberg ist eine Einrichtung der Mabb. Es fördert Innovationen an der Schnittstelle von Medien und Technologie und regt dazu an, sich mit den Chancen und Herausforderungen von Medientechnologien auseinanderzusetzen.