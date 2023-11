Wieder Vandalismus in Potsdam Familie-Grün-Skulpturen erneut beschädigt

Die Keramikskulpturen der Familie Grün in der Brandenburger Straße sind erneut Opfer von Vandalismus geworden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stellte die Polizeiinspektion den Schaden in der Nacht zu Sonnabend gegen Mitternacht fest. Demnach wurden die beiden dargestellten Elternfiguren beschädigt.

Die zwei Skulpturen wurden mit Spanngurten gesichert. Offenbar wurde die Vaterfigur stärker lädiert, Kopf und Oberkörper wurden mit einer Plane gesichert. Sichtbar ist ein deutlicher Spalt im Übergang zwischen Ober- und Unterkörper. Außerdem wurden Absperrbaken vom Bauhof der Landeshauptstadt Potsdam aufgestellt.

Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder der Motivation liegen nach Angaben der Polizei bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Immer wieder Vandalismus

Das Figurenensemble ist seit der Wiederaufstellung im Mai 2020 immer wieder Opfer von Vandalismus geworden. So war der Junge der Figurengruppe einmal umgeknickt und einmal abgebrochen worden, auch die beiden anderen Figuren wurden mehrfach beschädigt. Das Anfang der 1980er Jahre eingeweihte ursprüngliche Figurenensemble des Künstlerehepaars Carola und Joachim Buhlmann hatte 2013 wegen irreparabler Schäden abgebaut werden müssen.