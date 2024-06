Saisonstart im Open-Air-Kino „Mein Tipp? Bob Marley in Spandau!“

Spandau flimmert wieder: Diese Woche ist Saisonstart im Berliner Open-Air-Kino mitten in der Altstadt. Der neue Tagesspiegel-Newsletter „Spandau Daily“ sprach mit Kinochefin Julia Colm (aus Staaken) über den Saisonstart, Preise, Tipps – und ihre Suppe.

Frau Colm, Sie bieten im Open Air Kino in der Altstadt auch oft Suppe an. Was steht auf dem Herd?

Kohlrabi! Wieder frisch aus meinem Garten in Staaken, die Ernte war gut. Gibt’s dann von mir im Kino als portugiesische Suppe mit Chorizo und Laub vom Kohlrabi.

Haben Sie die Kino-Preise erhöht?

Nein, es bleibt bei 10 Euro, 9 Euro ermäßigt. Kinder bis 17 Jahren kommen für 6,50 Euro rein und müssen auch nicht extra ihre Eltern mitbringen, nur einen Ausweis.

Platzreservierungen sind nicht mehr möglich. Das finden Sie…?

…so mittel. Aber das Bezirksamt wünscht es nicht mehr und wir waren eh berlinweit eine Ausnahme. Jetzt gilt: first come, first sit. Also lieber 30 Minuten vor dem Film kommen und meine Suppe testen.

Service Das Open-Air-Kino befindet sich im Hof der schönen Stadtbücherei, gleich hinter der Volkshochschule - zu Fuß keine zwei Minuten von den BVG-Haltestellen vor dem Rathaus entfernt. Gegenüber befinden sich Karstadt und C&A. Adresse: Carl-Schurz-Straße 13. Das Programm unter www.openairkino-spandau.de. Und hinten leuchtet der Rathausturm im Normalfall. In diesem Jahr ist der aber eine Baustelle. © Mikropolis-Film/Open Air Kino Spandau

Bei EM-Spielen…

…zeigen wir das knallharte Kontrastprogramm: Kino-Klassiker mit Stil und Kult. Und dazwischen immer wieder legendäre Fußballfilme.

Julia Colm lenkt mit ihrem Mann seit 20 Jahren das Open Air Kino. © Stefanie Marcus

Sie zeigen sogar einen Union-Film im Hertha-Bezirk. Wette verloren?

Es ist EM, ein friedliches Fest der Völker – da kann man ruhig mal in der eigenen Stadt über den Gartenzaun gucken, was der Nachbar so Schönes anstellt: ‚Union – Die Besten aller Tage‘, am 11. Juli. Guter Film!

Donnerstag lief zum Start ein Fußballfilm. Ihr persönlicher Tipp fürs erste Kino-Wochenende?

‚Bob Marley – One Love‘ am Sonnabend, 29. Juni, 21.45 Uhr – mit ganz viel Musik! Und ‚Wochenendrebellen‘ am heutigen Freitag, 28. Juni, ab 21.45 Uhr: Ein Film über einen 10-Jährigen, der als autistisches Kind seinen ‚Lieblingsverein‘ sucht und mit dem Papa quer durchs Land reist, Stadion für Stadion.