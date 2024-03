Tagesspiegel Plus Lipgloss, Katzenbabys und Hochhäuser : So fing alles an in der Berliner Großsiedlung Heerstraße Nord

Die 20.000-Leute-Siedlung in Berlin-Staaken hat eine faszinierende Historie. Hier spricht eine Anwohnerin der ersten Stunde über unvergessene Läden und wann die Siedlung zu kippen begann.