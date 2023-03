Schwarz-Rot in Berlin Jan-Marco Luczak könnte neuer Justizsenator werden

Jan-Marco Luczak, Bundestagsabgeordneter der Berliner CDU, könnte im Fall einer schwarz-roten Koalition Nachfolger von Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) werden. Tagesspiegel-Informationen zufolge halten sich entsprechende Hinweise in Justizkreisen seit Wochen hartnäckig – und auch in politischen Kreisen gilt eine Nominierung Luczaks auf den Posten als wahrscheinlich.

Luczak selbst, der 2008 sein zweites Staatsexamen abgelegt hatte und in der vergangenen Legislatur rechtspolitischer Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion war, wollte eine entsprechende Anfrage des Tagesspiegel zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten.

Vertreter seiner Partei hatten wiederholt betont, dass über Ressorts und Personen erst ganz am Ende der bis Ende März geplanten Koalitionsverhandlungen entschieden werden solle. Bislang galt als sicher, dass die CDU die Ressorts Bildung und Kultur besetzen wird.

Der 47-jährige Luczak wurde in Berlin geboren und gilt als Mietrechtsexperte. Er gehört seit 2009 dem Bundestag an, ist Vorsitzender der CDU in Tempelhof-Schöneberg und Schatzmeister des Berliner Landesverbands der CDU.

