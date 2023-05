Spandau, Sport-Eck & rechte Parolen So waren die wilden Jahre von Kai Wegner

Wer ist Kai Wegner? Wo kommt er her, wo will er hin? Was sagen Freunde und Nicht-So-Freunde über ihn? Und wie ist er vom Schulabbrecher aus Spandau zum mächtigsten Mann Berlins geworden? Um das herauszufinden hat sich das Team vom Tagesspiegel Checkpoint durch Archive gewühlt und mit unterschiedlichsten Weggefährten Wegners gesprochen. Die erste Folge der dreiteiligen Mini-Podcastsserie gibt’s jetzt überall, wo es Podcasts gibt.

In Folge 1 „Kai Wegner: Spandau, das Sport-Eck & rechte Parolen“ geht’s zurück in Wegners Vergangenheit und seine ersten Jahre in der Jungen Union. Wir sprechen mit früheren Parteifreunden über seine Politisierung, treffen die Frau, die hinter dem Tresen stand, während „Kai und seine Jungs“ vorne Futschi bestellten und erfahren, dass Wegner schon früh den Plan hatte, Berlins Regierender Bürgermeister zu werden.