Special Olympics World Games 2023 Veranstaltungsorte in Berlin, Tickets & TV

Für Zuschauer kostenlos sind bei den Special Olympics World Games 2023 die Wettbewerbe im Golf (Golf Club Bad Saarow), Kanu und Freiwasserschwimmen (beide auf der Regattastrecke Grünau) und Segeln (Verein Seglerhaus am Wannsee) sowie direkt in der City im Radsport (Straße des 17. Juni), Basketball 3x3 (Neptunbrunnen) und Beachvolleyball (BeachMitte).

Ohne Zuschauer findet aus Platzgründen Bowling statt.

Für die übrigen 18 Sportarten sind Tickets direkt am Eingang der Veranstaltungsorte erhältlich (nur Kartenzahlung) oder unter www.berlin2023.org/tickets.

Die acht Veranstaltungsorte in und um Berlin

© Suse Grützmacher/TSP

Die Tageskarten (6 bis 8 Euro) gelten an allen Veranstaltungsorten und beinhalten die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin. Der Pass für alle Wettbewerbe (24 bis 32 Euro) berechtigt den Zugang an allen acht Wettbewerbstagen zu sämtlichen Sportstätten.

Digitale Serie Dieser Serviceteil erscheint im Rahmen der „Special Olympics Zeitung“ – ein Gemeinschaftsprojekt von Tagesspiegel, DGUV, BGW und Special Olympics Deutschland. Alle Texte zu den Weltspielen in Berlin finden Sie hier.

Auf dem Messegelände (Eingang Süd) finden die Wettkämpfe im Badminton, Basketball, Boccia, Judo, Kraftdreikampf, Rhythmische Sportgymnastik, Tischtennis, Turnen und Volleyball statt – sowie Tennis beim nahe gelegenen Tennis Club SC Brandenburg.

Im Olympiapark gibt es Futsal (August-Bier-Platz), Fußball (Maifeld), Handball (HorstKober-Sportzentrum), Hockey (HockeyStadion), Leichtathletik (Hanns-Braun-Stadion) Reiten (Reitclub) und Roller Skating (Eissporthalle) zu sehen.

Im SSE (Schwimm- und Sprungpark im Europasportpark) finden die Wettbewerbe im Schwimmen statt.

Für die Eröffnungsfeier am 17. Juni im Olympiastadion kosten die Tickets zwischen neun und 49 Euro. Die Abschlussfeier am 25. Juni am Brandenburger Tor ist bereits ausverkauft.

Barrierefreiheit ist an allen Orten gegeben.

Die ARD berichtet am 18. (19.15 bis 20 Uhr), 20. und 22. Juni (jeweils 16.10 bis 17 Uhr) von den Sommerspielen. Das ZDF steigt am 19., 21. und 23. (jeweils 12.10 bis 13 Uhr) und vereinzelt am 24. und 25. Juni ein und zeigt die Abschlussfeier im ZDF-Livestream (25. Juni, 18.55 Uhr). Sky überträgt die Eröffnungsfeier und darüber hinaus über 30 Stunden Live-Sport. (Tsp)