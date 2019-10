Gogia am Montag operiert Nicht mittrainiert hat natürlich auch Akaki Gogia. Nachdem der Flügelspieler am Freitag im Spiel gegen Frankfurt einen Kreuzbandriss erlitten hatte, wurde er bereits am Montag operiert. Damit beginnt für ihn der beschwerliche Reha-Prozess, mit einer Rückkehr auf den Platz dürfte nicht vor Frühling zu rechnen sein.