Union: Senat-Verordnung hat auf Trainingsbetrieb keine Auswirkungen Der 1. FC Union sieht keine Auswirkungen auf seinen Trainingsbetrieb durch die vom Berliner Senat verschärften Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus. „Sowohl individuelle sportliche Betätigung als auch der Weg zur Arbeit sind ja ausdrücklich geregelte Ausnahmen dieser Maßnahmen. Tatsächlich wird aber bis 31. März auch nur individuell trainiert“, sagte Pressesprecher Christian Arbeit am Montag.



Die Spieler des Aufsteigers haben Vereinsangaben zufolge extra auf sie zugeschnittene Trainingspläne bekommen und halten sich unter anderem auf Spinning-Rädern oder mit intensiven Läufen fit. Ursprünglich wollten die Unioner am vergangenen Freitag das gemeinsame Training wieder aufnehmen.

Ob die Unioner mit ihrem über 30 Mann fassenden Kader (plus Trainer- und Betreuerstab) ab 1. April wieder gemeinsam trainieren können bzw. dürfen, ist indes fraglich. Eine Antwort darauf konnte Pressesprecher Arbeit am Montag nicht geben, eine Tagesspiegel-Anfrage an den Senat läuft. Klar ist: Ein Beruf, der systemrelevant ist, üben Profifußballer nicht aus. Klar ist auch: Nicht nur die Trainingsgruppe wäre in Corona-Zeiten ungeheuer groß, sondern auch die Kontaktmöglichkeiten (und somit die Gefahr, dass Viren übertragen werden).

Theoretisch denkbar wäre ein kontaktloses Mannschaftstraining, vielleicht auch in zahlreichen Kleingruppen, in dem permanent ein Sicherheitsabstand von 1,50 Meter oder mehr zwischen den Spielern bestehen würde. Unions Trainingsgelände würde das hergeben - realistisch scheint ein solches Szenario aber kaum.



Spieler, Trainer- und Funktionsteam von Liga-Konkurrent Hertha BSC befinden sich aufgrund eines positiven Befunds bei einem Profi auf das Coronavirus in häuslicher Quarantäne. Während die Deutsche Fußball-Liga zunächst bis zum 2. April die Spiele ausgesetzt hat, darf in Berlin bis zum 19. April nicht gespielt werden.



Seit Montag gelten in Berlin strengere Regeln zum Aufenthalt außerhalb von Wohnungen. Ansammlungen von mehr als zwei Personen sind demnach verboten. Ausgenommen werden sollen Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen. (Tsp/dpa)