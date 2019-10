"Für mich ist es wichtig , so viele Bälle wie möglich zu halten und so viele Punkte wie möglich zu sammeln, dann schauen wir mal." Ob der Klub in der kommenden Saison erst- oder zweitklassig spiele, sei für seine Zukunft bei Union nicht entscheidend. In Deutschland wolle er - auch wegen seiner Familie - auf jeden Fall bleiben.

"Wichtig ist, dass Union in der Bundesliga spielt, mit oder ohne Gikiewicz, das ist nicht meine Entscheidung", sagte Gikiewicz