Wer Überraschungen gernhat, müsste aus historischer Sicht am 6. Dezember in der Türkei eigentlich genau richtig sein. Hier wirkte vor Jahrhunderten als Bischof der Heilige Nikolaus von Myra, in Konstantinopel wurde ihm später die erste Kirche geweiht. Heute heißt Konstantinopel jedoch Istanbul, und von besinnlicher Stimmung konnte bei Alba Berlins Euroleague-Gastspiel bei Fenerbahce keine Rede sein. Ein enges Spiel verloren die Berliner am Ende knapp mit 102:107 (16:30, 24:11, 22:24, 26:23, 14:19).

Nikolaus hin oder her, Überraschungen gab es für Alba in Istanbul trotzdem. Denn wie die Berliner hatte auch Fenerbahce in den letzten Spielen mit argen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Während Alba erwartungsgemäß auf Tyler Cavanaugh, Johannes Thiemann, Tim Schneider und Bogdan Radosavljevic verzichten musste, schickte Fenerbahces Trainerlegende Zeljko Obradovic gegen Ende des ersten Viertels auf einmal seinen Topscorer Nando De Colo aufs Parkett. Der war in den letzten Wochen ausgefallen, mit seinem Comeback schon beim Spiel gegen Alba hatte eigentlich kaum wer gerechnet. Doch da stand er dann plötzlich eben doch.

Alba Berlin kommt zurück

Es war für Alba jedoch gar nicht die schlechteste Situation. Denn damit hatte Obradovic seine Startaufstellung gesprengt, die Alba in den Minuten zuvor rundgespielt hatte. 6:18 lagen die Berliner nach fünf Minuten bereits im Rückstand. Fenerbahce spielte geduldig, Spielmacher Kostas Sloukas fand die Schützen an der Dreierlinie oder fütterte seine größeren Kollegen unterm Korb. De Colo erzielte dann zwar die Punkte zum 30:16-Stand nach dem ersten Viertel, doch danach klappte bei seinem Team erst einmal kaum noch etwas.

Das lag auch an der zweiten Überraschung für Alba: Die folgte kurz danach, als auch der länger verletzte Nikola Kalinic bei Fenerbahce auf einmal wieder auf dem Feld stand. Der Rhythmus des Teams war spätestens damit völlig dahin. Nur vier Punkte gelangen Fenerbahces zweiter Garde in den folgenden acht Minuten.

Nachdem Istanbul zuvor nahezu alles getroffen hatte, hagelte es nun Fehlwürfe – und damit Defensiv-Rebounds, nach denen Alba schnell nach vorne spielen konnte. Die Berliner trafen gut von außen, Marcus Eriksson brachte sein Team per Dreier mit 35:34 in Führung. Obradovic musste seine Starter zurück bringen. Sie stoppten Albas Lauf zumindest, mit 40:41 ging es für die Berliner in die Halbzeit.

Alba Berlin schafft es in die Verlängerung

Das Spiel blieb jetzt eng. Alba drückte völlig unbeirrt von jeglichen Überraschungen, der Atmosphäre in der Halle und und auch Schiedsrichterentscheidungen das eigene Spiel durch und nagelte weiter munter die Dreier rein. Die Berliner bewegten den Ball hervorragend, nach einer schöne Staffette ließ Hermannsson einen Dreier zum 75:71 einfliegen.

Bei Fenerbahce brauchte es deshalb die volle individuelle Klasse der Euroleague-Stars wie Sloukas, Gigi Datome oder Derrick Williams, um dagegenzuhalten. Als Williams einen Dreierversuch von Niels Giffey blockte und im Anschluss zum 86:83 eindunkte, sah es schon so aus, als würde sich diese Klasse am Ende durchsetzen. Doch ein Freiwurf und zwei anschließende Punkte zum 88:88 von Luke Sikma nach Offensivrebound brachten Alba tatsächlich in die Verlängerung.

Mehr zum Thema Euroleague in Istanbul Alba Berlin und das ungleiche Duell gegen Fenerbahce

Dort machten sich die Foulprobleme beider Teams bemerkbar. Hermannsson musste bei Alba mit fünf Fouls vom Feld, Datome bei Fenerbahce. Die Berliner kämpften weiter, doch Fenerbahce hatte am Ende keine Lust auf noch mehr Überraschungen. (Tsp)