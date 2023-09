1:4-Debakel gegen Japan Die Argumente für Flick sind aufgebraucht

Dank der Amazon-Dokumentation „All or nothing“, die kürzlich erschienen ist, weiß man, wie sehr das 1:2 gegen Japan bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr Bundestrainer Hansi Flick und der gesamten deutschen Fußball-Nationalmannschaft zugesetzt hat. Sehr spannend wäre eine Fortsetzungsgeschichte, die das 1:4-Debakel in Wolfsburg vom Samstagabend beleuchtet.

Dachte man bei der ersten Niederlage im November an einen Ausrutscher, offenbarte sich nun, dass die DFB-Elf mit einem Gegner wie Japan derzeit völlig überfordert ist. In Katar überzeugte die Mannschaft zumindest phasenweise gegen dieses Team, ließ sich letztlich mit Kontern überrumpeln. Diesmal fehlte über das gesamte Spiel hinweg eine Spielidee, die den Eindruck vermittelte, das Geschehen bestimmen zu können. „Sie waren eigentlich in allen Belangen uns überlegen“, lautete der Offenbarungseid von Kapitän Ilkay Gündogan.

Erschreckend wenige Ideen in der Offensive, eine teils völlig indisponierte Defensive, die Mängelliste wirkt unbeherrschbar groß. Torwart Marc-André ter Stegen verhinderte noch Schlimmeres. Die jüngsten Niederlagen wurden noch damit erklärt, dass sich das Team in einer Experimentierphase befinde. Doch der panisch anmutende Versuch, etwas verändern zu wollen, prägt auch diese Phase der EM-Vorbereitung. Mit dem gleichen frustrierenden Ergebnis. Drei Länderspiele hintereinander hatte Deutschland zuletzt vor 38 Jahren verloren.

Schon vor diesem Spiel hatte Flick mit seiner Personalpolitik irritiert. Für die Entscheidung, Leon Goretzka nicht zu nominieren, Thomas Müller für den angeschlagenen Niclas Füllkrug hingegen zurückzuholen, gab es eigentlich keine schlüssigen Argumente.

Und nicht nur das: Mit der Ernennung von Gündogan zum Kapitän und vermeintlichen Chef des Teams sowie der Versetzung von Joshua Kimmich auf die ungeliebte rechte Seite sorgte Flick eher für weitere Verunsicherung.

Gellende Pfeifkonzerte gehören mittlerweile zur Begleitmusik der deutschen Auftritte. Und man kann sich nur ausmalen, wie düster die Stimmung am Dienstag in Dortmund wird, wenn Deutschland vermutlich von Frankreich vorgeführt wird. Japan ist bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr immerhin nicht dabei, das ist die einzig positive Erkenntnis von diesem Abend.

Unter den aktuellen Begebenheiten ist unvorstellbar, wie in einem Dreivierteljahr eine rauschende Europameisterschaft hierzulande stattfinden soll, bei der das Heimteam Euphorie entfacht. Um irgendwie die Kurve zu kriegen, braucht es eine andere Idee vom Fußballspielen und ein Plan, den Glauben an die eigene Stärke wiederzugewinnen. Hansi Flick kann das offenbar nicht vermitteln. Die Argumente, an ihm festzuhalten, sind aufgebraucht.