In Köpenick kriegen sie das Lachen gar nicht mehr aus dem Gesicht. Drei Wochen sind inzwischen seit dem Derbysieg vergangen, aber der Erfolg gegen Hertha BSC wird noch lange nachwirken. Als Christian Arbeit, der Stadionsprecher des 1. FC Union, vor dem ersten Heimspiel seit dem Derby die Aufstellung verlas, rief er in sein Mikrofon: „Hier kommt die Mannschaft des Stadtmeisters 1. FC Union Berlin.“ Und die gute Laune nimmt in Köpenick kein Ende. Am Samstag setzte der Aufsteiger das nächste Ausrufezeichen. Borussia Mönchengladbach, Tabellenführer der Fußball-Bundesliga, musste sich Union mit 0:2 (0:1) geschlagen geben.

Der Berliner Trainer Urs Fischer hatte seine Mannschaft nach dem Auswärtssieg in Mainz vor der Länderspielpause auf zwei Positionen verändert. Für den gelbgesperrten Robert Andrich spielte Felix Kroos im Mittelfeld, im Sturm ersetzte Anthony Ujah Sebastian Polter. Die Berliner liefen in einem 3-5-2-System auf und hatten anfangs arge Probleme, ins Spiel zu finden.

Die Gäste bestimmten zunächst das Geschehen in der mit 22.012 Zuschauern ausverkauften Alten Försterei und hatten in der Anfangsphase drei gute Gelegenheiten. Im Anschluss an die erste Ecke verfehlte Denis Zakaria das Tor aus gut 20 Metern nur denkbar knapp. Kurz darauf spielte Alassane Plea mit einem glänzenden Pass Patrick Herrmann frei, der den Ball noch einmal in die Mitte passte, anstatt selbst abzuschließen. Herrmann war es auch, der die beste Chance vergab, als er einen Kopfball an den Pfosten setzte.

Anders als die Gladbacher zeichnete sich Union an diesem Nachmittag durch eine hohe Effizienz aus. Nach einem Ballverlust der Gäste im Mittelfeld ging es rasend schnell. Marcus Ingvartsen flankte von der linken Seite, und am langen Pfosten konnte Ujah unbedrängt zur 1:0-Führung für den Aufsteiger einköpfen.

Nicht nur wegen des Tores war es eine gute Entscheidung von Trainer Fischer gewesen, Ujah aufzubieten. Der Nigerianer war als Anspielstation sehr präsent, er gewann viele Luftduelle, machte die Bälle fest und arbeitete zudem eifrig mit nach hinten.

Gladbach hat mit dem Rückstand zu kämpfen

Die Führung gab den Berlinern weiteres Selbstvertrauen, während die Gladbacher mit dem überraschenden Rückstand arg zu kämpfen hatte. Ein durchdachtes Aufbauspiel fand selten statt, die Bälle flogen hoch und weit, oft von Torhüter Yann Sommer getreten, auf die Außenbahnen.

Insgesamt war das Spiel fußballerisch keine Offenbarung, auch wenn es eine Fülle an Torchancen gab. Die erste Gelegenheit nach dem 1:0 hatte erneut Union. Ingvartsen traf mit einem Schuss durch die Beine von Zakaria nur den Pfosten.

Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte fand der Tabellenführer wieder besser ins Spiel – und hatte kurz nach der Pause die große Chance zum Ausgleich. Nach einem feinen Pass in die Spitze lief Plea allein auf das Tor der Berliner zu, scheiterte aber an Torhüter Rafal Gikiewicz. Als die erste Halbzeit kurz danach abgepfiffen wurde, sprangen die Zuschauer auf der Haupttribüne jubelnd von ihren Sitzen auf.

Achtungserfolg. Berlins Christopher Trimmel kämpft gegen Marcus Thuram. Foto: Andreas Gora/dpa

In solchen Momenten kommt immer noch das Gefühl durch, der ewige Außenseiter zu sein, aber Union hat in den ersten Monaten als Bundesligist erstaunliche Fortschritte gemacht. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte trat der Aufsteiger erstaunlich forsch auf, spielte aktiv nach vorne, anstatt in Ehrfurcht am eigenen Strafraum auf die Angriffe der Gladbacher zu warten.

Union hatte zu Beginn der zweiten Halbzeit die erste Chance. Christopher Lenz, der mal für die U 23 der Borussen gespielt hatte, legte den Ball mit der Hacke auf Sebastian Andersson ab, dessen Schuss war aber nicht präzise genug, um Torhüter Sommer in echte Bedrängnis zu bringen.

Gladbachs Trainer Marko Rose sah sich früh zum Handeln gezwungen, brachte nach nicht einmal einer Stunde Lars Stindl für den wenig überzeugenden Florian Neuhaus. Aber die Gladbacher taten sich trotz viel Ballbesitz weiterhin schwer, Union permanent unter Druck zu setzen. Torhüter Gikiewicz musste erst in der 81. Minute wieder eingreifen – als er einen Ball gerade noch vor der Torauslinie abgriff und auf diese Weise eine Ecke für die Gladbacher verhinderte.

Union verteidigte mit Eifer und Geschick – und kam in der Nachspielzeit durch Andersson sogar noch zum 2:0. So überraschend der Sieg des Aufsteigers gegen den Tabellenführer auch aussehen mag. Unverdient war er ganz sicher nicht.