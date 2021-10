Vor dem Gastspiel des FC Bayern im Stadion An der Alten Försterei wurde viel über die mentale Verfassung des Serienmeisters spekuliert. Wie würden die Münchner auf die denkwürdige 0:5-Klatsche im Pokal bei Borussia Mönchengladbach reagieren? Würden sie den 1. FC Union mit viel Wut im Bauch regelrecht auffressen oder ähnlich verunsichert auftreten wie am vergangenen Mittwoch? Nach einem ereignisreichen Spiel war die Antwort am Samstagnachmittag: Sowohl als auch.

Bis zur 43. Minute dominierten die Gäste das Spiel nach Belieben und führten bereits 3:0. Danach zeigten sie jedoch ähnliche defensive Schwächen wie im Pokal. Da Union diese aber nicht so konsequent bestrafte wie Gladbach, hieß es am Ende 2:5 (1:3). Damit endet die erstaunliche Berliner Heimserie nach 21 Spielen ohne Niederlage. Daran konnten auch die Rückkehr der Ultras und die erstmals in dieser Saison auf 16.509 Zuschauer aufgestockte Stadionkapazität nichts ändern.

Nach dem knappen Sieg im Pokal in Mannheim rotierte Unions Trainer Urs Fischer zurück zur Stammformation. Andreas Luthe nahm seinen angestammten Platz im Tor ein, auch Niko Gießelmann, Rani Khedira und Taiwo Awoniyi standen wieder Beginn an auf dem Rasen. Auch der immer noch in Quarantäne befindliche Julian Nagelsmann sowie sein Vertreter Dino Toppmöller wechselten auf vier Positionen, wobei das eher weniger mit Rotation als mit der desolaten Leistung vom Mittwoch zu tun hatte.

Das Spiel begann wie erwartet und Fischers Prognose, seine Mannschaft würde leiden müssen, bewahrheitete sich schnell. Nach fünf Minuten wies die Statistik für Union neun Prozent Ballbesitz aus. Die Gäste spielten geduldig von einer Seite auf die andere und die Berliner liefen hinterher, ohne wirklich in die Zweikämpfe zu kommen.

Die Ballbesitzverteilung nahm zwar bald wieder halbwegs normale Züge an, doch an der Grundausrichtung des Spiels änderte sich nichts. Dafür waren Unions Offensivbemühungen zu simpel. Gladbach hatte am Mittwoch eindrucksvoll demonstriert, wie man der Münchner Abwehr Probleme bereiten kann. Mit langen Bällen auf Taiwo Awoniyi, der es dann meist allein mit drei Gegnern aufnehmen musste, tendieren die Erfolgsaussichten hingegen gegen null.

Die Bayern hatten das Geschehen voll im Griff, ein Offensivfeuerwerk brannten sie aber auch nicht ab. Leroy Sané vergab nach einem langen Ball eine erste gute Chance, doch wenig später war er dann maßgeblich am 1:0 beteiligt. Knapp hinter der Strafraumgrenze zog der Nationalspieler mit seinem schwächeren rechten Fuß ab und traf den Ellenbogen von Paul Jaeckel, der sich mit hoch erhobenem Arm in den Schuss geworfen hatte. Jaeckel schlug wütend mit beiden Fäusten auf den Boden, doch der Elfmeterpfiff war korrekt. Robert Lewandowski verwandelte sicher.

Kingsley Coman schoss das Tor des Tages

Keine zehn Minuten später legte der polnische Weltfußballer nach einem Foul von Robin Knoche mit einem Freistoß aus 17 Metern nach. Auch wenn die Tore nicht aus dem Spiel fielen, war die Führung der Münchner verdient. Sie waren ballsicherer, kombinationsstärker, schneller. Im Normalfall ist das keine Nachricht wert, sondern die Zustandsbeschreibung gegen fast jeden Gegner in der Bundesliga.

Union kam dem Tor von Nationaltorwart Manuel Neuer allenfalls bei ruhenden Bällen näher. Doch auch das ohne jegliche Gefahr erzeugen zu können. So ging es weiter nur in eine Richtung und nach zwei vergebenen Chancen belohnte sich Sané für eine sehr auffällige Leistung.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde sah das Spiel entschieden aus und für die Berliner stand eine gehörige Klatsche zu befürchten. Doch kurz vor der Pause verkürzte Niko Gießelmann nach Flanke von Genki Haraguchi mit Unions erstem Torschuss und nur eine Minute später brach erneut Jubel aus. Der Treffer von Sheraldo Becker zählte wegen einer Abseitsposition jedoch nicht.

Ganz so unbeeindruckt waren die Münchner also doch nicht – und das sollte in der zweiten Hälfte noch offensichtlicher werden. Von der Münchner Souveränität war nun nichts mehr zu erkennen. Die Ballverluste häuften sich und das Mittelfeld, bis dahin die Domäne der Gäste, war kaum noch vorhanden. Das Spiel wurde wild, die Räume größer – und das eröffnete Union einige Möglichkeiten. Allerdings fehlte den Berlinern beim letzten Pass meist die Genauigkeit.

Die hatte bei den Bayern zumindest Kingsley Coman. Mit einer Körpertäuschung und seinem schnellen Antritt setzte er sich rechts im Strafraum gegen Timo Baumgartl durch und knallte den Ball zum 4:1 in die kurze Ecke. Urs Fischer reagierte mit einem Dreifachwechsel. Cedric Teuchert, Kevin Behrens sowie Julian Ryerson kamen ins Spiel – und wenige Sekunden später traf Ryerson nach Vorlage von Behrens zum 2:4. Die Berliner Mannschaft und ihre lautstarken Fans hatten nun wieder ein kleines bisschen Hoffnung, doch diese beendete Thomas Müller zehn Minuten vor Schluss mit dem 5:2.