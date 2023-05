2:1 gegen den VfB Stuttgart Hertha erkämpft sich eine neue Chance

Am Ende war es nur noch eine Abwehrschlacht. Jede Grätsche wurde bejubelt, jedes Tackling gefeiert, jeder Schuss der Stuttgarter, der das Ziel verfehlte, von einem Schrei der

Erleichterung begleitet. Fünf Minuten Nachspielzeit galt es noch zu überstehen. Dann war es für Hertha BSC geschafft. Der erste von vier Siegen für das Wunder vom Westend ist unter Dach und Fach.

Mit 2:1 (2:1) setzte sich Hertha BSC am Samstag vor 63.443 Zuschauern im Olympiastadion gegen den VfB Stuttgart durch. Die Hoffnung der Berliner auf den Verbleib in der Fußball-Bundesliga lebt weiter. Oder wieder. Nach wie vor ist die Lage ernst, aber nicht mehr ganz so prekär. Sechs Punkte Rückstand waren es vor dem Spieltag für Hertha, drei sind es nun noch auf den Relegationsrang, fünf auf Platz 15 und damit für die direkte Rettung.

Nach der 0:2-Niederlage bei den Bayern hatte Herthas Trainer Pal Dardai seine Mannschaft auf vier Positionen verändert. Stevan Jovetic, Marc Kempf, Marco Richter und Marton Dardai kehrten in die Startelf zurück. Wie schon von seinem Trainer und Vater angedeutet, spielte Marton Dardai als zweiter Sechser neben Lucas Tousart. Er sollte mit langen Pässen aus der Tiefe die Stuttgarter Defensiv überspielen.

Die Darbietung war von beiden Teams durchaus ansprechend

Das funktionierte in der ersten Halbzeit nur punktuell, als er nach einer knappen halben Stunde auf Dodi Lukebakio passte. Nach dessen Hereingabe trat Tousart aus verheißungsvoller Position über den Ball und vergab damit eine große Chance zur Führung. Die fiel unmittelbar danach, als Marco Richter nach einer abgewehrten Ecke erneut zum Flanken kam. In der Mitte rauschte Marc Kempf heran und wuchtete den Ball ins Tor.

Herthas Verteidiger hat früher selbst für den VfB gespielt, war sogar Kapitän der Stuttgarter. Doch anders, als es sich inzwischen eingebürgert hat, übte er sich nach dem Treffer nicht etwa in Zurückhaltung, sondern brach wie seine Kollegen und der blau-weiße Teil des Stadions in ekstatischen Jubel aus.

Gemessen daran, dass für beide Mannschaften extrem viel auf dem Spiel stand, war die Darbietung auf dem Rasen durchaus ansprechend. Der Stuttgarter Auftritt wirkte in manchen Phasen etwas strukturierter. Allzu viele Chancen ließ Hertha allerdings nicht zu.

Gefährlich wurde es vor allem durch Serhou Guirassy, der nach fünf Minuten nach einem Konter zum Abschluss kam, der auch einen Freistoß gefährlich Richtung Tor schoss, bei dem Uremovic noch per Kopf klären konnte. Und der knapp zehn Minuten vor der Pause auch den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Herthas Defensive sah in dieser Szene nicht gut aus. Kempf zog in der Mitte den Kopf ein, Richter ließ Josha Vagnoman ziehen, so dass Guirassy den Ball am Ende nur noch über die Linie stupsen musste.

Die Entscheidung. Florian Niederlechner l trifft zum 2:1. © imago/Andreas Gora/IMAGO/Andreas Gora

Das Tor wirkte sich verheerend auf die Stimmung. Eine Minute vor der Pause kamen aus der Ostkurve „Wir woll’n euch kämpfen seh’n“-Rufe. Dabei war Hertha eines ganz sicher nicht vorzuwerfen: zu wenig kämpferischer Einsatz. Eher mangelte es an spielerischen Mitteln, um die Stuttgarter permanent unter Druck zu setzen. Aber als sollte sich nach all den Tiefschlägen in dieser Saison doch noch alles zum Guten wenden, war es eine Standardsituation, nicht gerade Herthas Spezialdisziplin, die den Glauben an den Klassenerhalt am Leben hielt.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte trat Dodi Lukebakio einen Freistoß flach in den Stuttgarter Strafraum. Florian Niederlechner brachte gerade noch seinen Fuß an den Ball, so dass Torhüter Fabian Bredlow entscheidend irritiert wurde und er den Ball durch die Beine über die Linie rutschen ließ. Für Niederlechner war es das erste Tor für Hertha. Einen besseren Moment hätte er sich kaum aussuchen können.

Nach der Pause erhöhten die Stuttgarter, die noch unter der Woche im Pokal-Halbfinale angetreten waren, den Druck. Hertha ließ sich weit zurückdrängen. Statt zu agieren, reagierte Dardais Team nur noch. An Entlastung mangelte es dadurch weitgehend.

Da die Stuttgarter allerdings ebenfalls nicht über die Mittel verfügen, eine massive Defensive auseinanderzuspielen, hielt sich die Bedrohung für die Berliner lange in Grenzen. Tatsächlic brachte Hertha den knappen Vorsprung über die Zeit. Drei Spiele, drei Siege heißt es ab jetzt.