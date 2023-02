2:1 gegen Mainz ist fünfter Sieg in Folge Jordan beendet seine Torflaute und schießt Union an die Spitze

Jordan Siebatcheu Pefok hat den 1. FC Union zum fünften Sieg in Folge und an die Spitze der Fußball-Bundesliga geschossen. Im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 gelang dem eingewechselten Stürmer vor 22.012 Zuschauern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei kurz vor Schluss der Siegtreffer. Damit stehen die Berliner mindestens für eine Nacht vor dem FC Bayern auf Platz eins der Tabelle.

Beide Mannschaften hatten unter der Woche im DFB-Pokal gespielt und rotierten dementsprechend. Bei Union kamen mit Jerome Roussillon, Christopher Trimmel und Kevin Behrens drei Neue in die Startelf. Die Gäste tauschten nach dem 0:4 gegen die Bayern am Mittwoch sogar vier Spieler aus.

Die Mainzer gingen das Spiel sehr vorsichtig an. Die Mannschaft von Bo Svensson stand sehr tief und wartete auf Fehler des Gegners. So kam Union in den ersten zehn Minuten auf 70 Prozent Ballbesitz. Eigentlich liegt diese Art von Spiel den Berliner nicht wirklich, anfangs machten sie es aber nicht schlecht.

Nach einer Flanke von Roussillon aus dem Halbfeld konnte Stefan Bell gerade noch vor Behrens klären und wenig später stand erneut der französische Außenverteidiger im Mittelpunkt. Seinen Schuss aus der Drehung lenkte Finn Dahmen noch um den Pfosten. Im Anschluss an die folgende Ecke köpfte Rani Khedira knapp am Tor vorbei.

Dieser Schwung ebbte aber schnell ab. Das Spiel war nun sehr zerfahren, die Passquoten schwach. Mainz versuchte es wahlweise mit hohen Bällen auf Ajorque oder mit schnellen Bällen in die Tiefe. Gefährlich wurde es aber eigentlich nur, wenn die Gäste über ihre rechte Seite kamen.

Union ging mal wieder nach einer Flanke in Führung

Dort entstand auch ihre beste Chance. Danny da Costa ließ Roussillon zu einfach stehen und spielte den Ball flach in die Mitte, wo Robin Knoche allein gegen zwei Mainzer stand. Allerdings passte Frederik Rönnow auf und fing die Hereingabe ab. Nach einem Missverständnis der Berliner Hintermannschaft und einem Fehlgriff von Rönnow bei einer Flanke gab es so etwas wie Gefahr, allerdings war das Mainzer Angriffsspiel insgesamt sehr ideenlos.

So kam es, wie es momentan eigentlich immer kommt: Union ging nach einer Flanke in Führung. Die scharfe Hereingabe auf Kniehöhe von Seguin drückte Kevin Behrens im Fallen über die Linie. Die Führung hatte sich zu diesem Zeitpunkt nicht angedeutet, völlig unverdient war sie in einem Spiel auf bescheidenem Niveau aber nicht.

Krampf und Kampf waren zwischen Union und Mainz an der Tagesordnung. © Imago/Eibner

Die Mainzer kamen zwar etwas bemühter aus der Kabine, besonders gefordert wurde Unions Abwehr durch die inspirationslosen Angriffe der Gäste aber nicht. Da auch die Berliner nach vorne nicht viel zustande brachten, plätscherte das Geschehen für längere Zeit vor sich her.

Das änderte sich erst durch einen überraschenden Pfiff von Schiedsrichter Florian Badstübner. Eine gute Minute nach einem Mainzer Eckball schaute er sich die Szene auf dem Monitor an und erkannte ein Handspiel von Paul Seguin. Vom Punkt glich der eingewechselte frühere Berliner Marcus Ingvartsen souverän aus.

Doch Union fand die richtige Antwort – und Fischers Wechsel zahlten sich aus. Morten Thorsby und Jordan waren erst fünf Minuten auf dem Feld, als der Norweger dem US-Amerikaner den Ball im Strafraum auflegte und der Stürmer zum umjubelten Siegtreffer einschoss. Mainz drückte danach zwar noch mal, doch die Berliner verteidigten leidenschaftlich und bleiben in diesem Kalenderjahr verlustpunktfrei.

