3:0-Sieg gegen Friedrichshafen BR Volleys gewinnen die Meisterschaft und küren sich zum Rekordmeister

Was haben der Meisterschaftsgewinn der BR Volleys am Sonntagnachmittag und ein Taylor Swift Konzert gemeinsam? Die Antwort lautet: Freundschaftsarmbänder. In einem Song hat die Popikone ihre Fans einst dazu inspiriert, Freundschaftsarmbänder zu knüpfen und diese untereinander zu tauschen. Daran nahmen Berlins Volleyballer sich ein Beispiel, als sie sich im fünften Finalspiel mit 3:0 (25:16; 25:16; 25:17) gegen den VfB Friedrichshafen durchsetzten und sich damit zum Rekordmeister krönten.

Vorab hatte die Familie von Co-Trainer Markus Steuerwald für jeden Spieler ein orange-schwarzes Armband geknüpft. Nach der herausfordernden Finalserie, in der die Volleys zwei Spiele gegen den VfB verloren hatten, wollte man nun auf den Teamgeist setzen. Daher trugen die Spieler vor und nach dem entscheidenden Match am Sonntag ihre neuen Glücksbringer.

Und diese erfüllten ihren Zweck: Vor 8553 Zuschauenden traten die Volleys von Anfang an dominant auf und durften am Ende die Meisterschale in die Luft stemmen.

Taylor Swift Braceletts in orange und schwarz, den Farben der BR Volleys © BRV

Gleich zu Beginn wurde deutlich, dass das Momentum nach den Siegen im dritten und vierten Finalspiel auf Seiten der Volleys war: Sie standen selbstbewusst auf dem Platz und schlugen befreit auf. Marek Sotola, der im Vergleich zu den ersten Spielen besser mit seinen Angriffen durchkam, brachte die Mannschaft früh in Führung. Nach einer starken Aufschlagserie des Tschechen stand es 9:3, kurz darauf konnte Mittelblocker Nehemiah Mote einen längeren Ballwechsel für Berlin entscheiden.

In der Abwehr und Annahme tat sich derweil insbesondere Kapitän Ruben Schott hervor, dessen Fuß aufgrund einer Verletzung aus dem zweiten Finalspiel auch dieses Mal getaped war. Die ersten drei Satzbälle wehrte Friedrichshafen noch ab, dann besiegelte ein Aufschlagfehler den Satzgewinn der Gastgeber.

Auch im zweiten Satz ging die Mannschaft von Chefrainer Joel Banks schnell mit 5:0 in Führung. Danach nahm VfB-Trainer Mark Lebedew die Challenge – allerdings erfolglos, was die Stimmung auf Seiten der Gäste nicht gerade hob. Hinzu kam, dass Michal Superlak, der in den vergangenen Spielen besonders geglänzt hatte, mit seinen Angriffen nun weitaus schlechter durchkam.

Doch die Häfler bestärkten sich gegenseitig und versuchten mit ihren Anfeuerungsrufen gegen die lautstarke orangefarbene Kulisse zu bestehen. Für eine Vorentscheidung sorgte schließlich Timothée Carle, der die Volleys nach dieser Saison verlassen wird und in seinem letzten Spiel für Berlin noch einmal seine beeindruckende Durchschlagskraft unter Beweis stellte. So auch beim 14:10, als er den Ball mit voller Wucht in die gegnerische Spielfeldhälfte hämmerte. Ein Blockpunkt des eingewechselten Cody Kessel brachte schließlich den zweiten Satzgewinn.

Außenangreifer Timothée Carle hat bereits bekannt gegeben, den Klub zu verlassen. © IMAGO/Fotostand

Im letzten Satz waren die Gastgeber dann nicht mehr zu bremsen. Gleich nach dem ersten Punkt schallte der Siegersong „Sweet Caroline“ durch die Halle, beinahe so als hätte Berlin die Meisterschaft bereits gewonnen. Der VfB kämpfte sich zwischenzeitlich zwar noch einmal heran, für eine Führung reichte es allerdings bis zum Schluss nicht. Die Häfler machten einen erschöpften Eindruck und leisteten sich zu viele Fehler.

Berlin hingegen wirkte nun wie beflügelt: Ein ums andere Mal nutzte Carle clever die Lücken in der gegnerischen Hälfte aus und baute die Berliner Führung Stück für Stück aus. Unter dem tosenden Applaus der ausverkauften Halle brachte der Berliner Block den Matchgewinn. Die Spieler jubelten, tanzten und klatschten. Mit 14 Meistertiteln hatten sie endlich den Dauerrivalen vom Bodensee als Rekordmeister abgelöst – und sooft die Meisterschaft gewonnen, wie noch kein Team zuvor.